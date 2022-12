Vacances de Noël : neige ou pas, les touristes seront là en Alsace

Les vacances scolaires débutent ce vendredi soir. Dans le Haut-Rhin certaines stations n'ouvriront pas faute de neige suffisante. C'est le cas au Lac Blanc, au Gaschney ou encore au Tanet.

Le Schnepfenried et le Markstein pourraient ouvrir quelques pistes ce samedi . En revanche une piste d'alpin et deux pistes de fond vont ouvrir au Champ du feu . On peut aussi skier dans la forêt noire au Feldberg . La Bresse ouvre aussi une partie de ses pistes, tout comme éventuellement le Ballon d'Alsace.

Très bons taux de réservation malgré le manque de neige dans la vallée de Kaysersberg

Malgré cette ouverture des pistes de ski incertaine, cela n'empêche pas un très bon taux de réservation dans la vallée de Kayserbserg. "85% pour la première semaine dans les plus de 650 gites et hébergements, le taux est de près de 95% pour la deuxième semaine, " explique Christophe Bergamini, le directeur de l'office de tourisme. C'est la même tendance dans les hôtels.

A l'hôtel de la Poste au Bonhomme, un établissement situé à cinq minutes des pistes du Lac Blanc, c'est pratiquement plein pour la première semaine et complet pour la seconde partie des vacances. "Malgré le manque de neige, les gens viennent surtout pour les marchés de Noël. L'envie de neige se ressent aussi avec déjà de nombreuses réservations pour janvier et les vacances de février," précise Romain Petitdemange. Le gérant dispose de 36 chambres dans son hôtel.

Pas de neige de culture à cause de la hausse du prix de l'énergie

Contrairement à l'année dernière, la station du Lac Blanc n'ouvrira donc pas pour cette première semaine de vacances. Il est tombé 5 centimètres de neige, il aurait fallu qu'il en tombe au moins 20 centimètres. "A cause de la hausse du coût de l'énergie, l'exploitant n'a pas souhaité faire fonctionner ses enneigeurs. Mais on ne désespère pas, ce n'est pas la première fois que les stations des Vosges ne fonctionnent pas pendant cette période de Noël," ajoute Christophe Bergamini.