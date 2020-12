Vacances de Noël : que faire en Côte-d'Or ?

Les vacances de Noël commencent ce vendredi en Côte-d'Or. Des vacances sous couvre-feu, avec beaucoup de sites culturels et de musées fermés. Heureusement, il y a encore quelques activités possibles.

Que faire en Côte-d'Or pendant ces vacances de Noël, qu'on soit touristes ou habitants du département ? Avec le couvre-feu et la fermeture des lieux culturels, l'offre touristique en cette période de fin d'année n'est pas aussi dense que d'habitude. Mais il reste quand même des choses à faire détaille Isabelle Cassotti, la chargée de communication de Côte-d'Or tourisme. Voici une liste non exhaustive

Marchés de Noël et boutiques éphémères

Si le marché de Noël tel qu'on le connait d'habitude à Dijon a été annulé, il y a quand même des marchés artisanaux qui se tiennent dans le département. C'est le cas de celui de Pouilly-en-Auxois ce vendredi ou celui de Semur-en-Auxois. A Pontailler-sur-Saône, l'office de tourisme accueille dans ses locaux une boutique éphémère qui regroupe des artisans locaux et à Is-sur-Tille c'est le chef François Lagrue qui a crée un marché gourmand avec des producteurs locaux dans le jardin de son restaurant.

Exposition de crèches à Flavigny-sur-Ozerain

A Flavigny-sur-Ozerain, tous les soirs, les fenêtres des maisons s'illuminent pour le plus grand bonheur des promeneurs. C'est la 12e édition de l'exposition de crèches. Dans tout le village, 90 crèches sont exposées à la fenêtre des habitants, et il suffit de se balader dans la rue pour en profiter entre 16h30 et 22h.

Spectacles de noël en ligne

La salle de spectacle Le Cèdre à Chenôve est toujours fermée au public, mais la municipalité a décidé de soutenir le spectacle vivant en maintenant les deux spectacles de Noël qui étaient prévus. Faute de pouvoir en profiter en salle, ces spectacles sont diffusés sur les réseaux sociaux de la ville et sur ceux du Cèdre. C'est gratuit et accessible à tous.