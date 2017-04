Vacances de Pâques : les touristes arrivent doucement en Limousin

Avec les vacances de Pâques, la saison débute pour les professionnels du tourisme en Limousin. Les premiers sont là depuis cette semaine puisque trois académies sont déjà en congés, elles seront rejointes dès ce week-end par douze autres qui promettent une arrivée conséquente de touristes.

Ils sont tous les cinq en terrasse sous le soleil de Collonges la Rouge, et le repas se termine pour cette famille de Gaillac. Bruno est venu avec sa femme et leurs trois enfants en vacances en Corrèze. Ils ont pris une location aux Collines de Sainte-Féréole, déjà effectué une balade à poneys, la visite de Donzenac et des Jardins de Collette. Ils sont l'illustration du début de saison touristique qu'est en train de vivre le Limousin. Les premiers vacanciers sont arrivés avec le début des congés de Pâques dans les académies de Toulouse, Montpellier et Paris. Les touristes arrivent doucement, les commerçants le sentent. "Effectivement, la saison est en train de se lancer", confirme Ronan Le Breton qui tient l'Auberge du Cantou, à Collonges. "On a quelques rayons de soleil qui nous aident. Les équipes se mettent en place, on va dire que c'est la mise en jambe. Un petit effet se fait sentir, ce n'est pas encore très fort mais on attend un peu plus de chaleur et les gens devraient arriver."

Douze académies supplémentaires en vacances ce week-end

Un afflux de vacanciers est en tout cas attendu à partir de ce week-end car douze académies vont débuter les congés scolaires pour rejoindre les trois déjà en vacances. Le villages vacances VVF de Collonges est l'illustration parfaite de cette arrivée massive prévue. "On a une capacité de soixante-dix logements et nous avons actuellement une trentaine de familles. Après, ça se présente très bien du 8 au 22 avril. On est à 90% de remplissage la semaine prochaine et on sera complet pour la suivante." Il faut dire que ce village vacances est l'un des premiers à ouvrir ses portes, on peut aussi citer celui de Beaulieu sur Dordogne ou celui d'Allassac.