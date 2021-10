Vacances de Toussaint en Touraine : les réservations dans les gîtes retrouvent leur niveau de 2019

C'est parti pour quinze jours de vacances scolaires, et ce n'est parce que c'est bientôt la Toussaint que les réservations sont à l'arrêt en Indre-et-Loire. Chez nous au contraire, les taux d'occupation des gîtes sont revenus à un rythme de croisière, à des niveaux similaires à ceux d'avant le Covid. 69% pour la première semaine, 59% pour la deuxième semaine, et ça va bien sûr encore évoluer. Les réservations ont en effet bien changé cette année. Que ce soit dans la façon de réserver ou dans la nature de la clientèle.

Des Français toujours bien présents, des étrangers pas vraiment de retour

Les vacances de la Toussaint n'ont jamais été un problème pour les quatre gites de la Restrie installés dans une ancienne ferme viticole de Pocé-sur-Cisse près d'Amboise. Sa propriétaire les a toujours loués. La différence cette année, pour Anne-Laure Meunier, se joue sur la clientèle, très majoritairement française. "Habituellement on a 80% de clientèle étrangère. Effectivement, ça nous change mais c'est pas mal non plus ! On n'a pas les Israéliens qui sont actuellement en grandes vacances. Et puis on a aussi normalement beaucoup d'Allemands qui ne sont pas présents cette année".

Des réservations qui se font jusqu'à la veille

La faute bien sûr au Covid. L'épidémie qui pousse aussi désormais aux réservations de toute dernière minute, deux jours voire un seul jour avant. Fabienne Houdayer est la directrice des gîtes de France en Indre-et-Loire. "C'était déjà une tendance, mais qui était un peu progressive et qui s'est accélérée avec les effets du Covid, des confinements et de l'insécurité par rapport à ce qui pouvait se passer. Du coup, c'est devenu un peu une habitude, indépendamment même des conditions liées au Covid qu'on n'a pas en ce moment pour la Toussaint".

Tous les grands gîtes sont loués

Autre nouveauté, ou en tout cas confirmation de tendance. Les gîtes de grande capacité, c'est à dire de plus de six personnes, sont tous loués en Indre-et-Loire. Ils l'ont été beaucoup plus vite, et beaucoup plus tôt que d'habitude. C'est sans doute lié, selon Fabienne Houdayer, au fait que les familles se rassemblent un peu plus au moment de la Toussaint.