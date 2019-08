PHOTOS - Une arrière-saison prometteuse au Grau-du-Roi

Le Grau-du-Roi, France

La rentrée scolaire ? Quelle rentrée ? Pour de nombreux touristes, la dernière semaine du mois d'août et le mois de septembre sont au contraire synonymes de vacances. C'est notamment le cas au Grau-du-Roi. Dans la station balnéaire, les campings et les hôtels affichent encore souvent complet. " De plus en plus, les gens viennent pendant la dernière semaine du mois d'août parce que les hébergements sont moins chers " explique Maud Hubidos, la directrice de l'office de tourisme du Grau-du-Roi.

Maud Hubidos est la directrice de l'Office de tourisme du Grau-du-Roi Copier

Des séjours souvent plus longs en septembre

Pendant cette période, ce sont souvent des couples avec de jeunes enfants et des retraités qui viennent chercher le soleil et la mer. " Dans cette période de l'année, on a aussi des plus longs séjours poursuit Maud Hubidos. On a aussi des familles de la région qui viennent passer un week-end pour reprendre en douceur. Jusqu'aux vacances de Toussaint, tout est ouvert. "

"Il y a une forme de sérénité qui s'installe à cette période de l'année" Copier

Des animations jusqu'à la Toussaint

Fort de ce constat, le Grau-du-Roi propose de nombreuses animations jusqu'au mois de novembre. Date à laquelle un grand nombre de campings ferment.

Reportage au Grau-du-Roi Copier

Entre 10 à 12 000 personnes au camping de l'Espiguette en été © Radio France - Sylvie Duchesne