Vacances : les Parisiens arrivent ce weekend en Charente-Maritime. Début des congés pour la zone C ce samedi

C'est le début des vacances scolaires ce samedi pour la zone C, celle de Paris, de Montpellier et de Toulouse. Une date qui marque le lancement de la saison touristique en Charente-Maritime, où de nombreux Parisiens ont leurs habitudes.

A l'Office de Tourisme de Royan, on s'attend à une vague de touristes. "Ça va être le rush ce weekend. En plus, tout rouvre en même temps, les musées, les croisières. Ça va être bien chargé" annonce Damien Betti, un des chargés d'accueil. Effectivement, les réservations sont très importantes en ce début d'année 2017. A Charente Maritime Tourisme, le directeur Stéphane Vilain est ravi de la saison qui se prépare. "En 2015, nous étions le département préféré des français. En 2016, nous étions dans les mêmes eaux. Alors cette année nous voulons rester dans la même dynamique et ça marche. Le taux de réservation pour le mois d'avril est déjà bien meilleur que l'an dernier".

La chance de la Charente-Maritime, c'est le tourisme vert. Il faut le développer et prendre le virage du vélo, des chemins piétons... C'est clairement l'avenir de la Charente-Maritime" - Stéphane Vilain, directeur de Charente Maritime Tourisme.

Beaucoup de touristes sont attendus donc sur le littoral, de Royan à La Rochelle, mais aussi dans l'intérieur des terres. Exemple à la maison d'hôte Le Prieuré de la Fayolle à Essouvert, près de Saint-Jean d'Angély où 50% des chambres sont déjà réservées jusqu'au mois d'octobre. "Des prévisions exceptionnels" selon Didier Chevalier, le propriétaire.

A l'attaque du marché Chinois

Il reste pourtant de nombreux points à améliorer. Notamment la diversité des vacanciers qui viennent en Charente-Maritime. Aujourd'hui, 85% des touristes sont français, dont la grande majorité venus de la région parisienne. "Nous accueillons de plus en plus de sudistes" se réjouit Stéphane Vilain, le directeur de Charente-Maritime Tourisme. "Cet été, vous verrez des plaques des Alpes-Maritimes, de Marseille. Ceux-là viennent chercher la quiétude et un climat ensoleillé mais tempéré. Sans oublier les scandinaves, les néerlandais, les Anglais...". Mais le marché à conquérir, c'est bien sûr la Chine.

Le département de la Charente-Maritime a même lancé un programme "Horizon Chine". Des prestataires chinois sont intéressés par la destination. Dans ce dossier, les deux Charentes travaillent main dans la main. Le but étant d'attirer les touristes chinois grâce à La Rochelle et au Cognac, en vendant un package où les deux destinations sont liés.