Vacances scolaires : derniers préparatifs au centre de loisirs d'Yvré-le-Pôlin, avant d'accueillir les enfants

"Je suis en train de préparer les petits fanions pour faire une banderole". Ce sont les derniers coups de ciseaux et coloriages pour Louise. Avec les autres animatrices du centre de loisirs d'Yvré-le-Pôlin, dans le sud de la Sarthe, elle finit d'installer la décoration des salles. A la veille des grandes vacances, c'est la dernière ligne droite avant d'accueillir les enfants de maternelle et primaire dès ce mercredi 7 juillet.

"Mettre une ambiance festive"

Caravane, parasols, toiles de tente... De grands dessins qu'il faut encore coller sur les fenêtres pour transformer l'accueil périscolaire. "On décore pour que les enfants puissent être un peu dépaysés et qu'on puisse aussi mettre une ambiance plus festive", explique Emmanuelle Borde, directrice du centre de loisirs. Un dépaysement d'autant plus nécessaire cette année que l'école finit en plein milieu de semaine. "Les enfants enchaînent directement l'école avec le centre de loisirs, donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de coupure", remarque Aurélie, animatrice depuis 14 ans.

Derniers préparatifs sur le thème "Summer club", au centre de loisirs d'Yvré-le-Pôlin. Un thème festif pour plonger les enfants dans les vacances. © Radio France - Chloé Martin

Cette fin d'école en semaine n'arrange pas non plus les animateurs. "On n'a pas beaucoup de temps pour tout mettre en place. Il faut attendre la fin de l'accueil périscolaire à 18h30 mardi soir pour finir d'aménager les salles. Et le lendemain, on est ouvert dès 7h30". Une course contre la montre pour Emmanuelle Borde, qui a quand même hâte d'accueillir une cinquantaine d'élèves chaque semaine.

Un protocole sanitaire toujours en vigueur

"On a choisi le thème club vacances pour qu'on puisse aussi enlever le virus de la tête des enfants, leur donner envie de s'amuser et de profiter". Et si un beau programme les attend (danse, pêche, grand loto...), il ne faudra pas oublier pour autant le protocole sanitaire, en place depuis l'année dernière. "Pas de mélange entre les groupes d'âges, bien respecter les distanciations pour les repas. Chaque matériel restera dans chaque salle et bien sûr se laver les mains entre chaque activité", énumère la directrice du centre, habituée au bout d'un an. Seul changement cet été : le masque en extérieur n'est plus obligatoire, de quoi profiter du programme en plein air en toute liberté !