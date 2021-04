Avec l'arrivée des vacances scolaires, les Poitevins vont pouvoir aller nager. A Poitiers, la piscine de la Blaiserie rouvre au public, tout comme les bassins extérieurs du Coeur d'O à Bressuire.

Vacances scolaires : plus d'opportunités pour aller nager dans le Poitou

"Freiner sans enfermer", c'est le slogan de ce troisième confinement. En imposant une limite de déplacement à 10 km, le gouvernement voulait laisser l'opportunité aux Français, entre autres, de pouvoir se dépenser, à l'air libre et "dans les équipements sportifs en extérieur", comme, par exemple, les piscines.

Pour ces vacances de printemps, certaines piscines du Poitou le prennent au mot. A Poitiers, la piscine de la Blaiserie accueillera du public dès ce lundi 12 avril, sur le même fonctionnement que celle de la Ganterie. Des créneaux peuvent être réservés sur un site dédié, afin de respecter les jauges et les distanciations physiques dans les locaux et les lignes d'eaux. Quatre créneaux sont disponibles chaque jour à la Ganterie, un seul à la Blaiserie.

Reprendre l'apprentissage de la nage

Le Grand Poitiers veut donner aux habitants une opportunité de plus de faire du sport. "L'intérêt de cette ouverture, c'est aussi de répondre aux besoins, explique Anthony Brottier, vice-président de la communauté urbaine en charge des sports. Ceux des clubs, qui peuvent ainsi éviter de grosses pertes de licenciés, ceux des sportifs et ceux des enfants, pour qu'ils puissent reprendre l'apprentissage de la nage, même s'il sera difficile de rattraper tout le temps perdu à cause de la crise sanitaire."

Aller à la piscine (presque) comme avant

A Bressuire, les bassins extérieurs du centre aquatique Coeur d'O seront ouverts dès ce samedi 10 avril. Ici, pas de réservation nécessaire, mais un comptage automatique sera effectué dans les bassins, et retranscrit en direct sur le site internet des centres aquatiques de l'agglomération du Bocage Bressuirais. "Nous ne voulions pas que les gens aient à anticiper deux jours à l'avance pour venir se baigner, détaille Maxence Lefèvre, directeur des centres aquatiques. Nous voulions que quelqu'un qui souhaite aller nager en sortant du travail puisse simplement le faire." Le comptage permettra d'indiquer les périodes d'affluence, à l'aide d'un code couleur, pour savoir s'il est possible d'accéder au bassin, où une jauge de 8 m2 par personne doit être respectée.