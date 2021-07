Vacanciers et locaux profitent de la plage, l'un des derniers endroits "de liberté"

C'est l'un des derniers endroits sans masque ni pass sanitaire imposés : la plage. Avec le retour du beau temps, vacanciers et locaux profitent de nouveau du sable et de l'océan. Exemple sur la grande plage de Châtelaillon.

Dans quelques jours, il faudra présenter un pass sanitaire dans de nombreux lieux avant de pouvoir entrer. Mais pas sur la plage. C'est l'un des derniers lieux pour l'instant épargné par les dernières mesures sanitaires.

C'est notre espace de liberté. - Malvina, qui habite la région et vient souvent à la plage

Avec en plus le retour du beau temps, les vacanciers et les locaux sont retournés sur le sable avec l'envie de particulièrement en profiter. "Cela fait beaucoup de bien de revoir la mer", sourit Christian. Sa compagne, Malvina, embraie : "Et revoir du monde ! Sans masque surtout. C'est vrai que c'est notre espace de liberté."

Il y a du monde sur la grande plage de Châtelaillon, dans l'eau mais aussi sur le sable. © Radio France - Lise Dussaut

Ici, tous ont laissé le covid à l'entrée. Voire dans la voiture. "On n'a pas pris nos masques, ils sont dans la voiture", avouent deux cousines. Aurore habite la région. Elle accueille Céline pour le week-end. Forcément, un détour par la plage s'imposait : "D'habitude, je viens quand il n'y a pas de touristes. Mais bon, on s'amuse quand-même !" Au programme pour la famille : baignade, sieste(s) et goûter.

L'espace de quelques heures, j'oublie le virus. - Djamel, qui habite Rochefort

Un groupe de trois jeunes sort de l'eau. "Cela fait vraiment du bien. On oublie tout, ce contexte stressant. On en a besoin", affirme Johnny. Son frère, Davidson, rajoute : "On vient de se baigner, on s'est même lancé de la boue _comme si on avait huit ans_".

Le coronavirus n'est jamais bien loin, même sur le bord de mer de Châtelaillon. © Radio France - Lise Dussaut

Djamel vient de terminer une partie de foot avec ses enfants. Toujours un oeil sur sa progéniture, il lit maintenant un livre, allongé sur sa serviette : "L'espace de quelques heures, je l'oublie ce virus, je n'y pense plus. C'est peut-être le seul endroit où c'est le cas."

Dès qu'il sortira de la plage, le coronavirus se rappellera rapidement au bon souvenir de Djamel. Tout le long de la promenade du bord de mer, de grands panneaux indiquent que le port du masque est fortement recommandé.