Didier Deschamps a annoncé ce jeudi 30 août la liste des Bleus pour affronter l'Allemagne et les Pays-Bas les 6 et 9 septembre dans le cadre de la nouvelle Ligue des nations. Un mois et demi après le titre, l'engouement est là dans le sport amateur, il y a bien un "effet champions du monde". La Fédération française de foot attend 10% d'inscrits en plus dans les clubs amateurs.

J'ai une maman qui m'a dit oh-là-là mon fils il veut faire du foot depuis qu'il a vu la coupe du monde, il ne parle que de ça, il touche le ballon tous les jours dans le jardin alors que ça fait des années que j'essayais en vain de l'inscrire dans un sport !"

Au FC Saint-Lô, l'école de football a ouvert ses inscriptions U11, U9 et U7 un peu avant la rentrée scolaire ce jeudi. Elles vont durer jusque fin septembre. "On s'attend à avoir environ 500 licenciés cette année, soit une cinquantaine de plus que l'année dernière, surtout chez les plus jeunes, les petits de 6 ou 7 ans", explique Florian Guénérie, le responsable de l'école de football.

Le club a ouvert cette année une section pour les tout petits pour découvrir le ballon et travailler la motricité. Et il rouvre sa section féminine, fermée depuis quelques années.