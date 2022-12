"Vaincre ou mourir" le premier long métrage du Puy du Fou sur les écrans

"Vaincre ou mourir" est projeté en avant-première ce jeudi soir dans 200 salles de cinéma. Un film qui retrace l'épopée du général De Charette pendant les guerres de Vendée. C'est le premier film long métrage produit par le Puy du Fou et consacré à une figure majeure de l'histoire vendéenne. Il est inspiré directement du spectacle Le Dernier Panache montré au grand parc.

Les réalisateurs sont Vincent Mottez et Paul Mignot et Hugo Becker joue Charette. 230 chevaux, un millier de cascadeurs, cavaliers, danseurs et escrimeurs, 60 mille costumes ont été utilisés grâce au savoir-faire du Puy du Fou. Le film sortira dans toutes les salles le 25 janvier 2023.

On peut encore réserver sa place pour la projection en avant-première sur https;//vaincreoumourir.fr