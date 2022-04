Valbonne: un programme gratuit pour apprendre aux enfants à nager pendant les vacances à Nautipolis

Les beaux jours arrivent, il fait beau, presque chaud, la tentation de se mettre à l'eau est forte. Et pourtant beaucoup d'enfants ne maîtrisent pas assez la nage et risquent la noyade. L'an dernier en France plus de 1100 personnes se sont noyées, la région la plus touchée était la région PACA et le public le plus atteint: les enfants.

Dans ce contexte, plusieurs initiatives ont vu le jour pour apprendre à un maximum d'enfants à nager. Au centre aquatique Nautipolis de Valbonne, cette semaine plusieurs enfants vont suivre des cours tous les jours pour se familiariser avec l'eau et être à l'aise en milieu aquatique. Ça s'appelle "Comme un poisson dans l'eau".

Un apprentissage ludique pour plus d'aisance dans l'eau

Le principe: 8 enfants vont avoir 45 minutes de cours chaque jour pendant une semaine des vacances de Pâques. Paul le maître nageur en charge du groupe explique: "On est vraiment dans la découverte. D'abord il faut comprendre les appréhensions pour les dépasser, ça peut-être l'eau dans le nez, les yeux sous l'eau, etc..."

Paul le maître nageur (à gauche) apprend aux enfants à se déplacer dans l'eau - Centre Aquatique Nautipolis

Pour que l'apprentissage soit le plus efficace possible, Paul le rend ludique: "On joue sur leur imagination, on va chercher des cerceaux, on passe sous des obstacles, on fait des parcours." L'objectif de cette semaine de découverte c'est d'être à l'aise dans l'eau en toute situation.

Un apprentissage nécessaire pour la sécurité des enfants

Le but plus large de l'opération est de limiter le risque de noyade des enfants. Nicolas est coordinateur sportif à Nautipolis, il souligne l'aspect sécuritaire de ce stage: "On est dans une ville côtière, beaucoup d'enfants vont aller sur les plages et dans l'eau, il faut sécuriser un maximum ces familles". Paul le maître-nageur ajoute "le minimum c'est que les enfants une fois dans l'eau puissent toujours rejoindre un endroit où ils sont à l'abris, le bord de l'eau ou un bateau."

La situation est d'autant plus préoccupante que les deux années de pandémie de Covid-19 ont entraîné la fermeture des piscines et centres aquatiques et donc un retard dans les cycles de natation. Les enfants n'ont pas assez pratiqué et il faut rattraper le coup. "Cette année on s'est associé à la commune de Valbonne pour identifier des enfants, et on propose d'autres stages toute l'année" précise Nicolas.

À en croire les larges sourires sur les visages des petits nageurs, l'opération est un franc succès.