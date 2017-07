Valence : 30.000 spectateurs pour le Festival Sur le Champ

Pari réussi pour Sur le Champ à Valence : le festival gratuit a réuni 30.000 spectateurs en six soirées de concert, sur le Champ de Mars. Un bilan à peine contrasté par l'interruption du dernier concert, celui de l'Age d'Or du Rap Français.

La troisième édition de Sur le Champ restera comme un succès : six soirs de concert, entre le 9 et le 22 juillet, et 30.000 spectateurs réunis en tout sur le Champ de Mars à Valence. Tous les spectacles étaient gratuits.

La foule des grands jours devant Wax Tailor, Sur Le Champ à Valence - Communication Ville de Valence

Éclectisme et nouvelle scène émergente

La programmation se voulait éclectique, avec tout de même un dénominateur commun : chaque artiste devait posséder un univers artistique propre, et être issu de la scène émergente française. C'est chose faite, avec la pop déjantée de Catherine Ringer, ex Rita Mistouko, plus de 7.000 spectateurs, l'électro de Wax Tailor et ses 6.000 fans, les artistes classiques Juliette Armanet, et Camille et Julie Berthollet, ou la World Music d'Hindi Zahra.

Hindi Zahra partageait la scène de Sur le Champ avec Fatoumata Diawara cette année à Valence - Communication Ville de Valence

La malédiction du Rap Français

Les fans de hip-hop ont eux vu leur enthousiasme douché : concert de l'Age d'Or du Rap Français arrêté, pour cause d'orage monstre sur Valence. Déjà en 2016, le concert du rappeur Oxmo Puccino avait été annulé par la météo capricieuse. Les 5.000 spectateurs se sont donc rebellés contre la décision de la municipalité, avant que Stomy Bugsy lui même (ex membre du groupe Ministère A.M.E.R) ne vienne les calmer.

Au Festival Sur le Champ de Valence, le concert de l'Age d'Or du Rap Français a dû être écourté, à cause de l'orage - Communication Ville de Valence

Promis, l'an prochain, les Valentinois auront à nouveau droit à une soirée Rap, histoire de conjurer le mauvais sort. Le reste de la programmation fera encore la part belle à cette nouvelle scène française.

Le feu d'artifice du 14 juillet, lui aussi sur le Champ de Mars à Valence, a réuni selon la mairie 25.000 personnes.