Valence : ce calendrier préhistorique remporte un concours national

Quel est le point commun entre un dessin de Raphaël et un os gravé ? Les deux viennent de remporter un concours national pour être numérisé. L'os coché, l'une des pièces phares du musée de Valence, a été sélectionné parmi six œuvres en France par le club Clic France.

Le musée de Valence vient de remporter le prix "coup de cœur" du challenge Artmyn - ESI - Clic France. Son os coché, ce calendrier préhistorique, a été sélectionné pour être numérisé à Paris. L'occasion de découvrir ce vestige sous un autre angle.

"La Joconde" du musée de Valence

En avril, cet os quittera son monolithe de verre pour être placé dans une boîte spécialement à sa taille. Il sera transporté ensuite jusqu'à Paris sous la vigilance continue de deux employés du musée. Considéré comme la "Joconde" du musée de Valence, "l'os coché n°450 de la grotte du Thaïs est un des trésors, voire le plus précieux parce que le plus petit aussi", explique Olivier Lassi, le responsable du pôle des publics.

Cette côte d'animal, datant de 12.500 ans, présente de petites encoches. Des lignes gravées à la main par de petits ustensiles de manière horizontale ou verticale, regroupées par paquets de 28 ou de 32. Ces gravures régulières permettent de considérer cet os d'à peine 6 cm de long pour 2 cm de haut comme l'un des calendriers les plus anciens de l'humanité.

"Il représente vraisemblablement les cycles lunaires ou les cycles solaires, détaille Olivier Lassi. Pourquoi ces hommes ont-ils décidé de compter un jour ces cycles ? Soit pour les migrations. On sait qu'après tant de paquets de 28 ou 32 encoches, il faut descendre vers le Sud car il fait plus froid. Ou alors pour la chasse. Les animaux qu'on aime manger reviennent après tant de paquets de 28 ou 32 encoches". Ce calendrier pourrait servir également pour des raisons spirituelles sans que l'on sache précisément le confirmer.

Un trésor local qui rivalise avec ceux des musées parisiens

Cet os est si précieux qu'il est gravé sur les murs de la façade du musée de Valence. Les encoches présentes sur la partie grise à l'extérieur représentent celles du calendrier préhistorique, grossies plus de vingt fois.

Au total, six œuvres ont été sélectionnées en France parmi trente dossiers. Toutes sont des pièces en 2D : des peintures ou des dessins. Seul l'os fait office d'exception et a reçu le prix "coup de cœur". Olivier Lassi se rappelle lorsqu'il l'a appris il y a deux semaines : "On m'a appelé pour me dire que notre candidature était tellement originale qu'un prix spécial a été créé. C'est plaisant d'être sélectionné au même titre qu'un dessin de Raphaël ou d'un tableau d'Ingres. Cela prouve que même en région, nous avons des trésors inestimables que le monde nous envie".

Une fois l'os numérisé et pris en photo sous différentes lumières, il retrouvera sa cage de verre. La version 3D permettra de le visualiser sur des tablettes et donner une autre dimension à ce vestige découvert au pied du Vercors à la fin des années 60.