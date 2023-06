Valence : des commerçants remercient en chanson la mairie pour les travaux dans le centre-ville

Sur l'air de la chanson "Aux Champs Elysées" de Joe Dassin, 12 commerçants du centre-ville de Valence donnent de la voix pour remercier la municipalité qui a réalisé de gros travaux de rénovation dans leurs rues : Emile Augier et Université.

Une manière, pour les commerçants, de dire leur joie d'avoir une rue toute neuve. C'est Caroline, qui tient l'épicerie fine Laurent, qui a l'idée : "J'ai entendu dire que cette première rue terminée, c'était un peu les Champs Elysées de Valence ! N'ayons peur de rien !"

CLIP UNIVERS AUGIER 2023

Douze commerçants sont volontaires pour chanter, 33 sont pris en photos devant leur boutique pour le clip. Et comme le dit la chanson, les mois de travaux sont vite oubliés. C'est ce que confirme Girolamo, de l'épicerie italienne la Casa Tondelli : "Comme on dit dans la restauration, on ne fait pas d'omelette dans casser des œufs donc s'il faut qu'il y ait de la poussière, du bruit des machine, pour un joli résultat, ça vaut le coup, toujours !"

"Pour moi qui suis un pur produit valentinois, c'est très très important. La rue Emile Augier, je la connais depuis mon enfance. La voir comme ça et y être présent, c'est une fierté pour moi !" sourit Thomas, qui tient le Tabac du Palais.

"Désormais, la rue est grande, claire, arborée, elle ne peut qu'appeler le client à investir ces belles rues !" s'enthousiasme Caroline. Et avec le début de la saison touristique, c'est une bonne nouvelle !