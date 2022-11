Valence : des illuminations de Noël malgré la crise énergétique

Un Père Noël sur un cheval à bascule, une botte géante, les bouquets de veilleuses ou de fleurs monumentales, le sapin de 18 mètres de haut illuminé place Porte-neuve, les guirlandes et autres motifs sur lampadaires égayeront bien les rues du centre-ville. En fait sont conservées les illuminations qui sont à ampoule LED et donc pas trop énergivores explique Nicolas Daragon, le maire de Valence : "on a supprimé l'éclairage évènementiel des fêtes de fin d'année chaque fois qu'il n'était pas à LED, en général dans les quartiers périphériques où il y avait des guirlandes plutôt anciennes. Nous maintenons les éclairages à LED uniquement. Si on avait supprimé deux semaines d'éclairage de Noël, on aurait économisé 1.480 euros, donc c'est peu dans le budget de la Ville. Or, on veut toujours s'engager pour l'attractivité de notre centre-ville pour faire bénéficier aux commerces, aux restaurants, aux bars, à toutes celles et tous ceux qui font la vie de notre capitale drômoise."

Le sapin de 18 mètres de haut place Porte-neuve à Valence (Drôme) © Radio France - Nathalie De Keyzer

Les illuminations fonctionneront de 17h30 à 23h à partir du 25 novembre. Avant ça, on pourra faire des tours de grande roue dès le 19 novembre. Le marché de Noël, avec une quarantaine de chalets, ouvrira le 3 décembre. La grande parade et le feu d'artifice traditionnels se tiendront eux le 10 décembre.

Le programme complet des Fééries d'hiver 2022 est disponible sur le site internet de la Ville de Valence.