Valence : Folimage pose ses cartons dans le Palais consulaire

Valence, France

Les premiers cartons sont arrivés la semaine dernière. Même si tout n'est pas encore là, Pierre Méloni s'y voit déjà. "Ici, il y aura l'accueil, et là la salle de réunion, explique-t-il en pointant du doigt deux espaces à l'entrée du Palais consulaire. Tout l'administratif sera au rendez-de-chaussé et à l'entre-sol. Et puis ensuite il y aura les plateaux pour les graphistes."

Le déménagement se prépare depuis presque un an. Il a fallu faire des travaux pour réhabiliter le Palais consulaire, splendide bâtiment des années 1920, inoccupé depuis une vingtaine d'années. "On a repeint toutes les salles, construit des terrasses, des courettes", poursuit le directeur.

100 salariés

Lui et le président de Folimage, Reginald de Guillebon, ont flashé sur le bâtiment. "On est tombé amoureux du bâtiment, de son histoire, son architecture. Et puis, on trouvait ça très intéressant, pour nous et pour les équipes, d'être implanté au cœur de Valence", se rappelle Pierre Méloni.

Les derniers cartons devraient arrivés d'ici ce vendredi dans le bâtiment. Une centaine de personnes y travailleront. Les équipes commenceront à s'installer à partir de la semaine prochaine dans le centre-ville.