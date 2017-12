Avez-vous écrit votre lettre au Père Noël ? Il est grand temps de s'y mettre. Il doit passer par la cheminée dans près de dix jours pour amener les cadeaux. Alors ce mercredi, sur le marché de Noël de Valence, la Poste a posé sa boîte aux lettres spéciale et a organisé un atelier gratuit "Lettre au Père Noël" pour les enfants.

Les lettres au Père Noël passent par Libourne

Atelier "Lettre au Père Noël" de la Poste sur le marché de Noël de Valence. © Radio France - Mélanie Tournadre

Murielle de la Poste accueille les jeunes enfants pour les aider à écrire leur lettre au Père Noël. "Je demande un château en légo" explique Lubin, petit valentinois de six ans. Il est aidé par sa maman pour rédiger sa lettre. "Toutes les lettres partent au centre de Libourne en Gironde qui est aidé par le secrétariat du Père Noël" explique Murielle. "Le Papa Noël répondra à tous les enfants qui lui ont écrit".

Noël : un moment magique plein d'espoir

Pour écrire l'adresse du Père Noël sur l'enveloppe, petits et grands ne manquent pas d'imagination. "On a des adresses très mignonnes comme Papa Noël rue des nuages, Pôle Nord artistique" raconte Murielle.

"Mon fils de trois ans me parle de Noël tous les jours et il a hâte que le Père Noël passe avec ses cadeaux" explique la maman du petit Mayel. "Noël c'est la joie, le rire, les souhaits, on a l'impression que tout est permis" insiste Murielle.

L'atelier "Lettre au Père Noël" de la Poste revient sur le marché de Noël de Valence le mercredi 20 décembre. Il y a également des boites spéciales installées notamment à Guilherand-Granges et Bourg-lès-Valence.