Valence : le café Victor Hugo est rouvert, quatre mois après l'incendie

"Rien n'a changé. On a laissé le restaurant tel quel" assure le codirecteur Maximilien Jafarian, "on a tout refait à l'identique. Les tableaux n'ont pas bougé. Je sais qu'il y a beaucoup de clients habitués qui étaient inquiets". Et en effet, même si quatre mois de travaux sont passés par là, l'emblématique établissement valentinois est le même qu'avant. "Le but n'était pas de moderniser, ça reste une brasserie art déco dans son jus, c'est pour ça qu'on aime le Victor Hugo, c'est pour ça que c'est une institution. On n'avait aucun intérêt à tout changer. On l'aime tel quel" complète-t-il. Il ne reste plus les marques de l'incendie du 23 mars dernier qui ont entraîné la fermeture du café restaurant.

ⓘ Publicité

Les cuisines, les hottes, toute l'installation électrique ont été refaites. Les murs ont été repeints, de la même couleur qu'avant. Les travaux ont tous été couverts par les assurances. L'établissement a ouvert en 1989. "Il n'avait jamais été refait à ce niveau-là" sourit Maximilien Jafarian, "un petit coup de peinture oui, mais pas de A à Z".

"Les tableaux n'ont pas bougé" précise le codirecteur du Victor Hugo Maximilien Jafarian © Radio France - Damien Triomphe

Il admet que les travaux ont été longs. "On était parti sur une réouverture pour la fête de la Musique, le 21 juin. Autant dire que ça date un peu" rigole-t-il. "Et chaque semaine on pensait rouvrir. Mais bon, ça prend du temps. Il faut en laisser aux artisans pour travailler, pour fignoler. Mais on est prêt". Certains membres de l'ancienne équipe sont partis et sont désormais remplacés. Environ 80 personnes travaillent au VH, pour 140 couverts en intérieur et plus de 200 en extérieur. Pour le moment, le téléphone n'a pas pu être remis - les installations électriques avaient brûlé, pour rappel, ainsi que les câbles téléphoniques. Temporairement, les réservations peuvent se faire uniquement en ligne, notamment via Instagram .

"On a eu pas mal de soutien des Valentinois, des petits messages sur les réseaux sociaux, des lettres aussi qui nous ont beaucoup touché" ajoute le codirecteur, en remerciant ces attentions.