Valence : le festival Sur le champ prévu en juillet est annulé !

C'est par un communiqué publié ce vendredi soir que la ville de Valence a le regret d'annoncer l'annulation du festival Sur le champ qui était prévu du 16 au 20 juillet prochain.

« Qui peut dire aujourd’hui où nous en serons dans 3 mois ? Quelle sera la prochaine étape pour les rassemblements festifs : pass sanitaire ? Jauge encore réduite ? Annulation pure et simple ? Nous n’avons aucune certitude aujourd’hui, dans la mesure où le calendrier présenté par le gouvernement est valable ’’sauf situation sanitaire départementale dégradée’’, or la Drôme a déjà été dans les départements touchés par des mesures restrictives spécifiques, il serait donc risqué de ne pas envisager que cela puisse se reproduire et empêcher la tenue du festival en dernière minute, explique le maire de Valence Nicolas Daragon.

Or, tenir ce festival nécessite de s’engager et de s’organiser sans délais. On ne peut pas se permettre, en cette situation déjà compliquée, de créer de la frustration et des mécontentements dans la population par de nouvelles annonces potentielles dans quelques semaines.

De plus, la santé des Valentinois, de nos équipes, des prestataires et partenaires est notre priorité et nous ne pouvons prendre de risques. Il est de notre responsabilité de ne pas mettre en contact des milliers de personnes au sortir d’une épidémie telle que celle que nous vivons. Le fait que le festival soit gratuit génère plus d’affluence, donc une plus grande difficulté à maîtriser les flux sans créer de files d’attentes et plus de promiscuité par conséquent. C’est pourquoi nous prenons cette décision : c’est le choix de la raison dans un contexte incertain. »

Soucieuse de soutenir les acteurs culturels, particulièrement fragilisés par les multiples annulations d’événements, et de maintenir une politique d’animations dynamique, la Ville va lancer un appel à projets pour organiser cet été des actions culturelles et des performances artistiques plus adaptées à la situation sanitaire.

Par ailleurs, les animations suivantes sont toujours prévues : une exposition sur l’appropriation de l’espace à la Maison du gardien au parc Jouvet du 17 mai au 6 juin, un projet collectif de l’Ecole supérieure d’art et de design (peinture, vidéo, scultpture…) à la Bourse du travail du 4 au 23 juin, une exposition de Christian Antérion à l’espace Jeanne de Flandreysy du 14 au 27 juin et une exposition d’art contemporain dans le même lieu du 12 juillet au 19 septembre.