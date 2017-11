Valence : le nouveau magasin Décathlon veut s'adapter aux pratiques sportives des Valentinois

Après un an de travaux et 9 millions d'euros d'investissement, le nouveau magasin Décathlon ouvre ses portes ce mercredi matin à Valence. Ce magasin de 4 000 m² est deux fois plus grand que le précédent et surtout, le directeur veut mettre le paquet sur les sports qui plaisent aux Valentinois.

Alors que les portes du nouveau magasin Décathlon, à Valence 2, à côté du Géant Casino, ouvrent ce mercredi à 9h, tout n'est pas complètement terminé. Certes, on trouve déjà 170 000 références dans ce nouveau bâtiment de 4 000 m² mais le terrain de pétanque qui va faire une de ses particularités n'a pas encore été installé. "D'ici quelques jours vous aurez ce terrain, sur la partie extérieure du magasin, où vous pourrez tester les boules qu'on vend en magasin," explique Elie Béjat, le directeur.

La lumière du magasin s'adapte en fonction de la luminosité extérieure © Radio France - Maxime Bacquié

4 CDI encore à pourvoir, des ambassadeurs recherchés

Car oui, la pétanque est le deuxième sport préféré des Valentinois selon lui, derrière le vélo en famille, alors il veut valoriser ces activités. "On veut vraiment coller aux attentes des Valentinois. Vous allez aussi trouver un espace très développer autour des raquettes à neige". Le magasin recherche par ailleurs des ambassadeurs pour tester les références qu'on trouve en magasin. "C'est quelque chose qu'on veut développer, la co-conception avec nos clients. J'invite donc tous les Valentinois à se présenter en magasin, on se fera un plaisir de leur expliquer comment collaborer avec nous."

95 % de satisfaction client comme objectif

Ce nouveau magasin Décathlon est construit sur pilotis, au-dessus d'un parking de 400 places. 65 personnes sont employées en CDI et vingt en CDD et le directeur cherche encore quatre personnes en CDI à temps partiel. Il s'est fixé l'objectif de 95 % de satisfaction client. Vous pourrez donner en effet votre avis sur des tablettes situées à la sortie du magasin. Dans l'ancien magasin qui était situé au niveau du plateau des couleures, et qui a fermé ses portes, 360 000 personnes franchissaient la porte chaque année.