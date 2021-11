En décembre 2020, les Féeries d'hiver n'avaient pas eu lieu à Valence (Drôme) pour cause d'épidémie de coronavirus. Les festivités reviennent cette année, et la mairie promet un feu d'artifice spectaculaire le 4 décembre.

Valence : le retour des Féeries d'hiver et un feu d'artifice plus grand pour oublier le Covid

La grande roue fera ses premiers tours à côté de la fontaine monumentale le 20 novembre. Les structures illuminées sur les places du centre ville et le village de Noël avec une quarantaine de chalets démarreront le 27 novembre. Le 4 décembre auront lieu la grande parade costumée orchestrée par l'Amicale laïque Thibert-Châteauvert et le feu d'artifice sur le Champ de Mars.

Cette 7ème édition des Féeries d'hiver ressemblera donc aux précédentes, pas de grand chamboulement confirme le maire de Valence Nicolas Daragon : "les nouveautés sont dans le contenu des animations ludiques et culturelles ; c'est aussi qu'on a sur le marché plus de chalets que d'habitude parce qu'on a eu plus de demandes, et le feu d'artifice sera plus grand. Les Féeries marchent très fort, donc on n'a pas de raison de changer cet événement."

Un feu d'artifice à 25 000 euros

Pour compenser les 14 juillet et le Noël annulés à cause du Covid, la mairie de Valence a rallongé le budget du feu d'artifice du 4 décembre : 25 000 euros au lieu de 15 000. "Ce n'est pas cher si on le ramène au 40 000 spectateurs présents ce soir là" souligne Nicolas Daragon, "le feu d'artifice sera plus long, plus dense, et on aura l'impression d'avoir 3 ou 4 bouquets finaux."

Les commerçants eux vont pouvoir profiter de cet afflux de visiteurs dont ils ont été privés l'an dernier explique Georges Rastklan, adjoint en charge des commerces à Valence : "si on pense au centre-ville comme à un centre commercial à ciel ouvert, on est obligé d'y mettre de l'animation pour avoir du flux. Ensuite, c'est aux commerçants, par leur offre, de faire arrêter le client chez eux." Par ailleurs, pour la première fois cette année, il sera possible de commander et d'offrir un bon d'achat à dépenser sur la plateforme moncoeurvalence.fr qui regroupe 200 des 600 commerçants du centre-ville.

Les gestes barrières devront être respectés pendant les Féeries d'hiver : il faudra éviter par exemple de regarder le feu d'artifice et la parade collé-serré avec vos voisins.