Valence : les travaux de la cathédrale vont-ils la "défigurer" ?

Les travaux en cours à la cathédrale Saint-Apollinaire de Valence vont-ils faire disparaître un détail architectural essentiel de la façade de ce bâtiment, classé monument historique depuis 1869 ? Certains amoureux du plus ancien édifice de Valence, érigé au 12e siècle, s'en inquiètent. Ils redoutent que les claveaux, ces pierres qui forment l'arrondi des fenêtres, ne soient plus bicolores.

Bichromie des claveaux

Aujourd'hui, quand on regarde la cathédrale de Valence, ces claveaux sont de deux couleurs : blanc et ocre en alternance et cela forme comme un damier élégant sur le haut des fenêtres. L'ocre vient des pierres de molasse de Châteauneuf-sur-Isère avec lesquelles la cathédrale a été construite. Le blanc-beige est la couleur de pierres prises ailleurs dans la région, peut-être le long du Rhône. Mais les travaux de restauration en cours vont rendre ces claveaux monochromes, il ne restera que de l'ocre. C'est de cela dont l'ancien évêque s'est inquiété dans son courrier, envoyé le 9 mai dernier, à la préfecture. Ce courrier signé de la main de Monseigneur Michel, juste avant son départ à l'évêché de Nancy, demande des réponses aux services de l'État.

La bataille de l'origine

"Pourquoi faire disparaître ces deux couleurs et tout rendre marron-ocre ?" s'insurge aussi Thomas Joulie. Cet architecte valentinois est passionné par ce bâtiment, au point d'y commenter des visites sur son temps libre. Ce très fin connaisseur de l'art roman ne comprend pas : "dans une restauration, on doit rendre les choses comme à l'origine, pas tout faire disparaître, c'est choquant". La réponse des affaires culturelles de la Drôme est claire : cet effet de damier blanc et ocre ne serait pas d'origine. Et c'est là toute la bataille des amoureux du patrimoine, pour eux, au contraire, ces deux couleurs étaient bien présentes dès le début, à la construction, au 12e siècle.

La fenêtre " témoin" de la salle du chapitre, preuve selon les amoureux de la cathédrale que la bichromie est bien d'origine et pas due aux restaurations récentes. © Radio France - NC

Fenêtre "témoin"

La divergence des points de vue sur la construction d'origine est nette. Pour le service des affaires culturelles de la Drôme, ces restaurations visent à rendre une "cohérence historique" au bâtiment or "la bichromie est datée des campagnes de restauration des 19e et 20e siècles". Sous-entendu avant, à l'origine, c'était d'une seule couleur. Pourtant, l'évêque dans son courrier s'étonne et évoque une fenêtre "témoin" bicolore. C'est Thomas Joulie qui explique en quoi cette fenêtre située dans la salle du chapitre est un témoin de l'apparence qu'avaient les fenêtres d'origine, d'après lui. "Cette fenêtre donnait sur l'extérieur du bâtiment au 12e mais a, en quelque sorte, été emprisonnée à l'intérieur lors de l'agrandissement au 15e. Elle est donc depuis, protégée des outrages du temps, des dégradations pendant les guerres de religion au 17e et n'a jamais subi de restauration. Or, cette fenêtre est bicolore."

Habitude visuelle

Sollicité par la rédaction de France Bleu Drôme Ardèche, la DRAC (direction régionale des affaires culturelles) précise : "une restauration est nécessairement l’objet d’une transformation de l’habitude visuelle" et "la restauration de la cathédrale a bénéficié des compétences de l’architecte en chef des monuments historiques, de l’inspection générale et des regards portés également sur l’état sanitaire du bien". Ce qui n'empêche pas certains passionnés de la cathédrale Saint-Apollinaire de murmurer que des analyses de maçonneries ont peut-être été faites pour connaître "l'âge des pierres bicolores", mais elles n'ont jamais été communiquée, alors que cela permettrait de savoir avec exactitude ce qui est d'origine ou non. La polémique sur l'apparence d'origine des claveaux n'est donc sans doute pas terminée.

Les travaux de la cathédrale vont coûter un peu plus de 2.280.000 euros.