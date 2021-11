Valence : pour Noël, la grande roue fait son retour sur les boulevards !

Pour Noël, la grande roue fait son retour sur les boulevards à Valence, après un an d'absence ! Du haut de ses 35 mètres, la vue sur les toits de la ville et l'Ardèche, en face, est imprenable. On a testé pour vous.

Avec ses 35 mètres de haut et ses illuminations, impossible de la rater : la grande roue est de retour sur les boulevards à Valence, pour Noël, après une année d'absence à cause du Covid. Elle a embarqué ses premiers passagers ce samedi 20 novembre : "On a découvert qu'elle était là hier soir, en se baladant, alors c'était l'occasion de bien commencer la visite", explique Lucas, qui habite à Valence et fait découvrir la ville à ses amis.

La grande roue comporte 24 nacelles de 6 personnes © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Florian et Angelina, les amis en question, prennent place dans l'une des 24 nacelles de six places. Tout le monde s'élève doucement au-dessus des toits de la ville. Derrière la brume, on distingue un peu le château de Crussol, en Ardèche, et le Rhône. "Très belle vue !" commente Florian.

La terrasse du Grand Café vue d'en haut © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

"Je savais que c'était joli, mais on se rend mieux compte d'en haut du style un peu bourgeois de Valence", note Lucas. "Par contre, il fait froid en haut ! Il faut prévoir une écharpe !" prévient-il. Mais le bilan final est positif, les trois amis sont très heureux de ce tour de grande roue.

Vue sur les toits de Valence, dans la brume © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

"On est très contents de revenir à Valence"

James Rapaccioli est le propriétaire de la roue. Il installe sa machine sur les boulevards depuis 2015 : "On est très contents de revenir à Valence ! Les gens sont heureux, ils sont réceptifs, et puis après être restés enfermés chez eux, à cause de la crise sanitaire, ils sont contents de sortir, de faire un tour… de vivre, quoi !"

L'avenue Gambetta et au fond, l'Ardèche dans la brume © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

La roue est ouverte du dimanche au jeudi de 11h à 19h30 et du vendredi au samedi de 11h à 21h. Le tour coûte 4 euros, et vous avez jusqu'au 2 janvier pour embarquer !