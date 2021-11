Valence : qui a gardé une oeuvre de Vasarely chez lui ?

L'artothèque a fonctionné jusqu'en 1995; habitants, écoles, entreprises, collectivités pouvaient y emprunter des oeuvres d'art. Le fonds comptait 788 estampes, mais à la fermeture de l'artothèque, certains ont visiblement omis de rapporter les oeuvres.

"Dans les services de prêts, bibliothèques, médiathèques, un faible pourcentage d'emprunts ne reviennent jamais" explique Marie-Françoise Pascal, adjointe à la culture à la Ville de Valence, "il y a des pertes, des oublis, des négligences, des gens qui déménagent et disparaissent. S'agissant d'oeuvres d'art, dont la valeur est supérieure à un livre, peut-être aussi qu'on les a gardées, sachant que personne ne viendrait relancer." Un courrier demandant restitution avait été envoyé à la fermeture de l'artothèque il y a 25 ans, mais sans relance depuis.

Vasarely, Rancillac ou encore Coueco manquent à l'appel

La Ville de Valence, qui n'envisage pas de relancer l'artothèque, a commandé un inventaire quantitatif et qualitatif du fonds pour lui donner un avenir, et elle a donc constaté que 76 oeuvres sur 788 répertoriées manquaient. Elle invite ceux qui les ont chez eux à les restituer simplement, à les rapporter au musée, sans sanction pour le moment. "Si les oeuvres reviennent, on va s'en réjouir" souligne Marie-Françoise Pascal, "on va laisser un laps de temps - on n'a pas déterminé exactement mais jusqu'à mi janvier ou fin janvier - et ensuite, on se réserve le droit d'engager des poursuites. Ce sont des biens qui appartiennent à la collectivité, des oeuvres acquises avec de l'argent public. Si on ne les rend pas, on se met dans une situation d'illégalité."

Il manque une estampe de Vasarely, Rancillac, Alechinsky, ou encore une oeuvre de Henri Cueco, "Les Hommes Rouges n°11". Elle fait partie d'une série et son absence dévalorise considérablement l'ensemble.

En attendant le retour des oeuvres disparues, plus de 150 estampes du fonds de l'ancienne artothèque sont présentées en ce moment et jusqu'au 2 janvier au Musée de Valence. L'entrée est gratuite.