Valence : une vingtaine d'artistes investit le centre Leclerc en chantant et en dansant

Les acteurs du monde de la culture, mobilisés depuis plusieurs mois pour la réouverture des théâtres, des cinémas et des salles de concert, ont investi plusieurs supermarchés valentinois ce vendredi 16 avril, en chantant et en dansant.

Le collectif des occupants des lieux culturels drômois a fait "sa tournée" ce vendredi après-midi. Une vingtaine d'artistes a fait un passage remarqué dans trois supermarchés différents, à Valence. D'abord la Biocoop, puis Aldi et enfin le centre Leclerc sud Valence.

Deux comédiens ont d'abord récité un texte parodique écrit par leurs soins, au rayon fruits et légumes du supermarché. "On y demande l'abolition de l'assurance chômage, qui laisse les intermittents et beaucoup de gens sur le carreau, tous ces gens qui ne sont pas en CDI et qui risquent de perdre leur emploi", explique Marylise Chanteloup, comédienne et chanteuse.

Marylise Chanteloup en train de déclamer son texte au rayon fruits et légumes du Leclerc © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Les 20 artistes ont ensuite repris la chanson "Danser encore" du groupe HK et les saltimbanques.

"On a fait ça dans un supermarché pour toucher tout le monde, les gens qui habitent la cité à côté, mais aussi les cadres qui rentrent du travail. C'est aussi terrible pour nous, gens du spectacle, de voir des lieux de consommations plus essentiels que nos lieux spirituels, toujours fermés", continue Marylise Chanteloup.

Le collectif occupe toujours aujourd'hui le théâtre La Fabrique - Comédie de Valence, et le théâtre de Die.