Valence ville-étape de la flamme olympique

On savait déjà que la flamme olympique passerait par la Drôme, entre mai et juillet 2024. On sait maintenant que Valence fera partie des 700 villes-étapes sur son parcours. Ce sera une première pour la ville. La date précise n'est pas encore dévoilée.

"C'est une fête populaire, un symbole de paix et d'union autour du sport, et une grande nouveauté pour la ville de Valence" commente Renaud Poutot, adjoint au Sport. Le parcours n'est pas encore fixé. "On va permettre à la flamme de déambuler dans la ville" poursuit l'élu, "et comme on est ville-étape, elle passera une nuit sur place, vraisemblablement sur le Champ de Mars." Une coupole "ultra sécurisée" devrait être installée pour garantir que la flamme reste éclairée.

"Une fête populaire semblable au passage du Tour de France"

Renaud Poutot poursuit : "on est en train de réfléchir à toutes les animations participatives, demander à tout le tissu sportif valentinois d'être présent, y associer toutes les écoles pour que les gamins puissent la voir passer." Et qui pour la porter ? "On a quelques petites idées. Il y aura trois à quatre porteurs de la flamme" répond l'adjoint au Sport.

Le Département de la Drôme a dépensé 150 000 euros pour permettre le passage de la flamme olympique sur son territoire. "C'est porté pleinement par le Département" répond Renaud Poutot sur le coût de l'opération, "et pour la Ville, c'est un schéma d'organisation. Notre part à nous est de l'accueillir le mieux possible, c'est-à-dire être capable de mettre en oeuvre tout le dispositif pour que le passage ait une belle résonance et soit un jour de fête à part entière".

La délibération sur la convention "Relais de la flamme olympique à Valence" a bien été inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal de ce lundi. Elle valide le passage de la flamme en 2024.