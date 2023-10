Valentin lance "questions pour un Guebwillerois ", pour s'amuser et mieux connaitre la cité de Théodore Deck

Valentin Siegler, un jeune habitant de Guebwiller, vient de lancer depuis cet été un jeu sur Facebook : "Questions pour un Guebwillerois" . Il s'agit du jeu de l'émission de France 3, décliné à la mode Guebwiller.

Une manière de découvrir des choses sur la ville, tout en s'amusant

Chaque semaine, Valentin poste plusieurs questions sur la cité de Théodore Deck avec plusieurs réponses possibles. Il y a aussi le choix entre vrai ou faux. Des questions qui portent sur l'histoire d'un monument, un évènement qui s'est passé dans la cité du Florival etc.

La page Facebook du jeu © Radio France - Guillaume Chhum

"J'essaye de varier les plaisirs. Je ne poste pas plusieurs questions qui se ressemblent. Je pose la question et en même temps j'apprends," explique Valentin Siegler.

Il y a une cinquantaine de fidèles qui répondent régulièrement aux questions de Valentin. Il a plus de 400 abonnés à sa page. On peut aussi gagner des lots si on a les bonnes réponses.

Des gens qui connaissent Guebwiller, mais d'autres qui viennent pour jouer

Parmi les participants, il y a des habitants de Guebwiller. Il y a aussi d'anciens habitants qui ont déménagé et qui participent quand même. "J'ai aussi une personne qui n'habite pas la ville, mais qui essaye de trouver la bonne réponse," ajoute Valentin Siegler.

Une fois la question postée, Valentin attend quelques jours pour donner la réponse. C'est un vrai plaisir pour lui de faire partager sa passion pour Guebwiller et continuer à faire de belles découvertes : " après la guerre, je ne savais pas qu'il restait qu'une centaine d'habitants à Guebwiller."

Le jeune homme puise ses questions dans des livres consacrés à la ville, sur internet, mais aussi auprès des archives municipales.