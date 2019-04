Valentin Yomba, un alsacien dans l'émission The Voice

Strasbourg, France

Valentin Yomba, 21 ans, vit à Bischheim et représente l'Alsace dans The Voice depuis le 9 mars dernier. Mais il est aussi athlète de haut niveau ! Pendant les sélections à l'aveugle, c'est le chanteur Soprano qui l'a pris dans son équipe, Valentin revient ce samedi soir pour l'épreuve dite des K.O., une nouvelle sélection.

Un heureux hasard

Participer à l'émission The Voice, pour Valentin Yomba, c'est d'abord un heureux hasard qui commence en septembre dernier, "j'étais à la foire européenne de Strasbourg avec ma famille et mes amis, simplement en visite, mais il se trouve que ce jour là, il y avait le casting de The Voice sur place. Je leur ai donc demandé de faire une chanson, en fin de journée, ils ont accepté et le directeur de casting m'a rappelé. Étapes après étapes, je me suis retrouvé aux sélections à l'aveugles" explique le jeune homme. Ce jour-là, sur le plateau, devant les coach et le public, Valentin reprend la chanson Back to Black d'Amy Winehouse.

Savoir gérer son stress en lancer de marteau m'a beaucoup aidé dans l'émission où le stress est très présent - Valentin Yomba

La musique et le lancer de marteau

Valentin ne fait de la musique que depuis cinq ans, mais il est athlète depuis ses 9 ans et à un haut niveau depuis ses 16 ans, en lancer de marteau. Alors, la précision, la compétition, il connait déjà bien. "Les deux sont très techniques. C'est clair que passer devant un public, ce n'est pas pareil qu'être dans un stade, mais il faut savoir gérer son stress dans le lancer de marteau, surtout à un haut niveau et ça m'a beaucoup aidé dans l'émission où le stress est très présent !" raconte Valentin Yomba. Le jeune homme poursuit aussi ses études, il est en master d'informatique à l'université de Strasbourg, "une sorte de sécurité" dit il, mais son avenir, il voit en chanson "je me dis que si j'ai pu participer à The Voice, c'est peut-être que j'ai quelque chose. La musique prend une part de plus en plus importante dans ma vie, du coup j’écris, je compose et j'espère que je pourrai en vivre".

Valentin est aussi athlète de haut niveau en lancer de marteau © Radio France - Solène Cressant

Si vous voulez (re)voir Valentin Yomba et savoir s'il continue l'aventure The Voice, rendez-vous ce samedi soir sur TF1 dès 21 heures.