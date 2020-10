Valentina, représentante de la France à l'Eurovision Junior 2020, tourne un clip à Orléans

Valentina, 11 ans, originaire de Rennes, sera la représentante de la France au concours Eurovision Junior le 29 novembre 2020, a-t-on appris ce vendredi via le site 20 Minutes. Et la chanteuse, membre des Kids United Nouvelle Génération, est venue tourner un clip à Orléans le 29 septembre, annonce Orléans Métropole dans la foulée.

Les images de ce tournage, au bord de la Loire et près de la cathédrale, ont été publiées ce jour par Orléans Métropole, sur les réseaux sociaux. Le clip sera prochainement visible sur les chaînes de France Télévisions, puisque c'est France 2 qui diffusera ce concours réservé aux chanteurs de moins de 14 ans le dimanche 29 novembre à 15 heures.

"Le producteur recherchait une ville qui représente bien l'image de la France et il a choisi Orléans", nous précise la Ville d'Orléans. La présence de Valentina à Orléans le 29 septembre, accompagnée de caméras et d'un staff complet, n'était pas passée inaperçue et avait provoqué un attroupement. Mais l'équipe qui entourait alors la jeune chanteuse avait tout fait pour maintenir le secret sur les raisons de la venue de la chanteuse de 11 ans à Orléans, et pour éviter que trop de photos ne soient prises et diffusées sur les réseaux sociaux.