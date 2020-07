Valentingney : un dance floor sur le parking pour conjurer la fermeture des discothèques

Pour conjurer le désespoir de la fermeture et l’absence de perspectives de réouverture, la discothèque "Le Cario Club" et son voisin, le restaurant d'ambiance "La Guinquette à Gillou" à Valentigney proposent des soirées dansantes sous les étoiles sur le parking du restaurant. 1ère ce samedi soir.

Le monde de la nuit attend toujours un feu vert des autorités pour pouvoir reprendre ses activités. En attendant, le ministère des finances annonce un volant d'aides financières. Jusqu'à 15 000 € mensuels pour le paiement des charges et loyers, pendant trois mois.

A Valentigney et Mathay, deux voisins ont décidé de faire cause commune dans une opération inédite sur les rives du Doubs. La discothèque "le Cario Club" s'est associé avec le restaurant à ambiance "la Guiguette de Gillou" pour organiser une soirée dansante sur le parking du restaurant et sous les étoiles, en respectant les gestes barrières. "La terrasse sera ouverte, mais pas le restaurant. Le parking accueillera un maximum de 400 personnes sur 600 mètres carrés. On est largement dans les clous de la distanciation", explique Gilles Grenier Falconi, le patron de la Guiguette.

"Pour maintenir le lien avec nos clients et proposer quelque chose à la jeunesse", explique Mustapha Alami Copier

"Sans perspective de réouverture, j'ai eu l'idée de ces soirées en plein air, sur le parking de mon voisin Gillou qui a aussitôt accepté", explique Mustapha Alami patron du Cario Club Mathay, véritable institution du monde de la nuit dans le Pays de Montbéliard. "pour maintenir le lien avec nos clients et proposer quelque chose aux jeunes qui se replient trop souvent sur les fêtes sauvages".

Ces "Dance floor" seront renouvelées tous les samedis de l'été sur les rives du Doubs.

Les deux voisins commentent les annonces du gouvernement rendues publiques ce vendredi pour le monde de la nuit. "C'est pas suffisant, mais c'est déjà un premier pas. Pour une maison comme la nôtre, la Cario Club, la fermeture nous coûte 10 000 € chaque mois. On espère pouvoir rouvrir au plus vite", explique Mustapha Alami.