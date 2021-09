Valérie Lemercier à Dijon pour promouvoir son film Aline

Fiction librement inspirée de la vie de Céline Dion, le film retrace la vie de la chanteuse, sa carrière, mais surtout son histoire d’amour avec son mari et impresario René Angélil. Devant et derrière la caméra, Valérie Lemercier, elle était de passage à Dijon ce vendredi dernier.

Elle n’en est pas à son premier long métrage. Avec Aline, Valérie Lemercier signe sa sixième réalisation, et pas n’importe laquelle : Aline, un film qui retrace la vie de Céline Dion, sa carrière, sa vie privée et surtout son histoire d’amour avec René Angélil. Rencontre.

Un film hommage

« Mon film ne parle que de ça » prévient d’emblée Valérie Lemercier. L’actrice et réalisatrice tient à le préciser : le film est centré sur Aline et son histoire d’amour avec son impresario et agent, Guy-Claude.

« J’aime tellement cette famille, cette chanteuse et son talent… Ce qu’elle a vécu aussi » raconte Valérie Lemercier. « Mon film, ce n’est pas du tout un film biographique, nous avons pris certaines libertés sur le réel. Mais la façon dont Guy-Claude est fasciné par Aline, cette manière de l’aimer, et elle également en retour, c’était l’aspect le plus important de mon film. On ne pouvait pas passer à côté » poursuit-elle.

Des effets spéciaux pas si spéciaux

Ce qui frappe le spectateur, c’est le fait que Valérie Lemercier ait tenu à jouer Aline de ses cinq ans, jusqu’à ses cinquante ans. « Hors de question que quelqu’un d’autre s’en charge » confie Valérie Lemercier. Alors il a fallu se débrouiller pour qu’à l’écran cela paraisse plausible.

« Oui j’ai joué Aline alors qu’elle était petite, puis enfant, puis ado » poursuit-elle. « Mais nous n’avons pas eu recours à des effets spéciaux : lorsque je jouais Aline enfant, _tout était surdimensionné autour de moi_. Par exemple, lorsque je suis à l’école, je suis assise à une grande table, avec de grands cahiers et une grande trousse » explique-t-elle.

L’actrice et réalisatrice avoue être mal à l’aise avec les effets spéciaux à l’ordinateur. « Au départ nous envisagions de monter ma tête sur le corps d’une actrice enfant. Mais ce n’est pas possible pour moi : lorsque je joue, j’ai besoin de mes bras, de mes jambes. Tout est donc effets d’optique dans le film » achève d’expliquer Valérie Lemercier.

Les dijonnais, fans de Céline Dion Copier

Céline Dion, bien connue à Dijon

Les Dijonnais sont très nombreux à connaître Céline Dion et à apprécier la star québécoise. Ce qui leur vient directement à l’esprit lorsqu’on mentionne le nom de la chanteuse : « Titanic ! ». Mais pas que. Laura, 20 ans, écoutait déjà du Céline… alors qu’elle n’était pas encore née. « Ma mère me faisait écouter quand j’étais encore dans son ventre ! Puis plus tard, les musiques tournaient en boucle à la maison ou dans la voiture. Et aujourd’hui, ma mère m’a transmis en quelque sorte sa passion pour la chanteuse » rit-elle.

D’autres connaissent les chansons par cœur. C’est le cas de Rayane, 21 ans. « Je sais que je n’ai pas le profil du fan, mais moi, Céline, j’adore. Ma chanson préférée ? Pour que tu m’aimes encore » s’exclame-t-il avant d’entonner le début de la chanson. Aline arrivera sur les grands écrans dès le 22 novembre prochain.