Plus de 50 000 pèlerins transitent tous les ans par la vallée d'Aspe, sans compter les randonneurs classiques. Tous se heurtent à la même difficulté, le passage du fort du Portalet. Les pèlerins souhaitent rejoindre la fameuse "voie d'Arles", le GR653, et les randonneurs le GR10 qui emprunte le chemin de la mâture. C'est pour répondre à ces besoins, qu'est né ce projet de franchissement transfrontalier : "poctefa". Plusieurs hypothèses ont été envisagées pour relier le fort du Portalet au chemin de la mâture au dessus des gorges du Sescoué. La plus spectaculaire étant une passerelle suspendue, longue de 200 mètres, à grande hauteur.

Le projet le plus spectaculaire, la passerelle à grande hauteur, n'a pas été retenu.

Fini la passerelle à grande hauteur, un ouvrage plus accessible sera construit

Cette passerelle à grande hauteur avait plusieurs inconvénients : elle transformait radicalement le paysage, elle était difficilement accessible à tous ; il fallait grimper en haut du fort et du chemin de la mâture pour y accéder ; le dénivelé était important ; les risques d'éboulement au niveau du chemin de la mâture étaient réels, il aurait fallu installer des dispositifs de protection.

Il y aura bien une passerelle suspendue mais au niveau du premier lacet qui monte au fort du Portalet, elle sera longue d'une cinquantaine de mètres , et à une cinquantaine de mètres au dessus du Sescoué, elle accédera à un plateau, côté mâture, qui est pour l'instant dissimulé par la végétation. Un ancien sentier permettra ensuite de rejoindre le chemin de la mâture.

La passerelle ira du premier lacet du fort du Portalet au plateau caché par les arbres, en contrebas du chemin de la mâture © Radio France - Marie line Napias

Pour aller d'Urdos au fort du Portalet, un chemin sécurisé

Le cheminement piéton

La réalisation de cette passerelle est aussi le coup d'envoi d'autres travaux comme la réhabilitation de l'auberge des pélerins de Canfranc, une signalétique conjointe sur le chemin de part et d'autre de la frontière et la création d'un centre d'accueil et d'information jacquaire à Canfranc.

C'est trop dangereux, le verrou du Portalet , il y a 500 camions par jour. Avec ce projet on va enfin pouvoir faire sauter ce verrou et partir en Espagne. Je trouve que ce projet est très beau parce qu'il préserve l'authenticité, l'historique du chemin de la mâture, ce chemin ne sera pas défiguré, il ne va pas devenir le mont Saint-Michel.

Un vrai projet transfrontalier entre la Nouvelle-Aquitaine, le Béarn et l'Aragon

L'enveloppe globale est de 4 millions d'euros. L’Europe en finance 1,4 millions. Le reste se répartit entre le gouvernement d'Aragon, la mairie de Canfranc. La région Nouvelle-Aquitaine, le département des Pyrénées-Atlantiques, la communauté de communes du Haut-Béarn.

Pour ne pas perdre les fonds européens, le chantier doit démarrer début 2020, pour une ouverture de la passerelle et des cheminements piétons fin 2020.