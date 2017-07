VIDEO : Vallée de Kaysersberg : ils découvrent le vignoble alsacien en gyropode

Gros succès en ce moment pour les balades en gyropode à travers les vignes. Des escapades sont régulièrement organisées par la société alsacienne "fun moving". Une traversée de deux heures du vignoble, avec l'engin électrique. Ça enchante les touristes et les habitants du secteur.

Et si vous visitiez le vignoble alsacien en gyropode ? Des balades sont régulièrement organisées par Léopold Bassompière. Il est à la tête de la société funmoving et organise *toute l'année des petites escapades pour les touristes et les habitants du secteur. C'est une autre manière de découvrir la vigne, à quelques semaines des vendanges.

Admirer le paysage en hauteur et sans se fatiguer

Le gyropode c'est cet engin électrique avec une plate-forme et deux roues; une sorte de grosse trottinette. Il permet d'admirer le paysage en hauteur et sans se fatiguer. *Léopold, le guide, vous fait découvrir les chemins des grands crus et vous donnes quelques notions sur l'histoire du vins d'Alsace et son évolution.

Le guide c'est Léopold Bassompierre Copier

C'est très facile à piloter, très intuitif. Le fait d'être en hauteur, ça permet de voir au dessus les rangs de vignes," Léopole Bassompierre, le guide

La balade dure plus de deux heures, les participants font généralement une dizaine de kilomètres de découverte, sur leur gyropode . Avant de monter sur l'engin, il y a une initiation au gyropode . Ensuite, en file indienne, vous partez à la _découverte du vignoble et ses grands crus. un moment très sympathique.

Reportage avec les participants à travers le vignoble d'Ammerschwihr Copier

Les participants peuvent découvrir les grands crus © Radio France - Guillaume Chhum

Avant de prendre l'engin, une initiation est prévue © Radio France - Guillaume Chhum

C'est sympa, on peut voir les vignes en prenant un peu d'air frais. C'est un peu effrayant dans les descentes, mais ça va," Jérôme, un participant à la balade en gyropode

C'est accessible aux plus de 12 ans. Comptez 45 à 49 euros par personne, pour la visite du vignoble. Le tarif peut-être réduit si vous vous inscrivez directement par l'office de tourisme du lieux de la balade. La visite peut se terminer par une dégustation.

Des balades sont organisées toute l'année dans le vignoble, comme ici à Ammerschwihr, mais également en montagne, près des lacs et près des fermes-auberges. Renseignements ici.