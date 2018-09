La route du fromage fête ses 50 ans dans la vallée de Munster. Elle a été lancée en 1968, pour fédérer les fermiers-aubergistes de l'époque. L'objectif était de valoriser le Munster et d'attirer les touristes. 50 ans après, le succès est toujours au rendez-vous.

Munster, France

La vallé de Munster célèbre en ce moment les 50 ans de la route du fromage. Une série de festivités est organisée à la travers la vallée. Ça a commencé ce dimanche à Muhlbach-sur-Munster et ça se poursuit toute cette semaine avec de nombreuses balades gourmandes qui sont organisées.

Route mythique lancée le 16 juin 1968

Cette route a été lancée en grande pompe le 16 juin 1968. L'objectif était de valoriser le savoir-faire des agriculteurs et promouvoir le Munster. A cette époque, la fréquentation touristique était en baisse, il fallait donc donner un coup de fouet pour attirer du monde.

L'idée a été lancée par le directeur du syndicat d'initiative de l'époque Roger Gruninger et Michel Wehrey producteur de Munster. 28 fermiers-aubergistes s'y sont associés et on rapidement vu revenir la foule pour déguster le Munster de fabrication artisanale.

Il fallait faire connaitre tous les lieux où il est possible d'acheter du Munster de fabrication artisanale et mettre en valeur le repas marcaire, c'était l'objectif de cette route du fromage en premier,' Michel Wehrey, cheville ouvrière de la route du fromage

La route du fromage - Capture d'écran office de tourisme de Munster

Une route élargie en 2012

Avec l'arrivée de nouveaux-fermiers aubergistes dans la vallée, il y a eu un nouveau tracé et un nouveau souffle en 2012. La route du fromage est passée de 28 à 61 fermiers-aubergistes. Elle sillonne désormais 90 kilomètres à travers la vallée avec de très beaux paysages.

Une route toujours très fréquentées par les touristes qui recherchent l'authenticité. Le point fort de cette nouvelle, c'est aussi la maison du fromage de Gunsbach, ouverte en 2011. Elle a connu des déboires au départ, mais commence a être relancée. Elle permet de faire connaitre les produits et le savoir-faire des agriculteurs de la Vallée de Munster.