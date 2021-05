Vallon-en-Sully : le canal de Berry, trait d'union entre le Cher et l'Allier

Les travaux pour aménager cette voie le long de l'ancien canal ont démarré en décembre et sont sur le point de se terminer. Tout doit être prêt pour ce mois de mai. Un investissement de 320.000 euros répartis entre le département de l'Allier (200.000 euros) et la syndicat du canal de Berry (côté Cher) qui a mis 120.000 euros.

Le canal de Berry est à nouveau en eau, passé le pont à Vallon-en-Sully © Radio France - Michel Benoit

Une jonction qui devrait multiplier la fréquentation : Claude Riboulet, président du conseil départemental de l'Allier, espère que ce sera une belle vitrine à destination des citadins... surtout en cette période de pandémie : " Dans l'Allier, environ 48.000 randonneurs fréquentent le parcours chaque année. Dans le Cher, c'est encore plus. Cette petite section de cinq kilomètres va permettre de consolider les liens entre le Bourbonnais et le Berry. Le flux va monter en puissance et c'est très bon pour le tourisme et le développement local. On décrit souvent nos départements depuis l'Yonne en passant par la Nièvre, le Cher, l'Allier, l'Indre, la Creuse, comme la diagonale du vide. Or, avec la pandémie, on se rencontre que c'est plus compliqué à vivre dans les grandes métropoles. On connaissait Paris et le désert français,. Aujourd'hui, c'est Paris, les grandes métropoles et le désert français, sauf que chez nous, ce sont des oasis ! "

Claude Riboulet, président du département de l'Allier © Radio France - Michel Benoit

" C'est un peu le tunnel sous la manche, qu'on a fait ! " Le maire de Vallon en Sully, Mohammed Kemih, voit peut-être un peu grand mais le symbole est bien là : les randonneurs pourront passer plus facilement d'un département à l'autre et cela change beaucoup de choses insiste Véronique Fenoll, présidente du canal de Berry à vélo : : " Soit ils faisaient demi-tour pour repartir dans le Cher, ou dans l'Allier, soit ils devaient emprunter des routes départementales ou communales sur un peu plus de cinq kilomètres. C'était un peu dommage puisqu'on devait abandonner une voie verte. Bientôt, on aura cette continuité."

Véronique Fenoll, présidente du syndicat du canal de Berry © Radio France - Michel Benoit

Il y aura moins de risque d'accidents de la circulation. A Vallon en Sully, on profite des retombées touristiques de ce canal de Berry à vélo depuis quelques années déjà : " A la belle saison, beaucoup de monde s'arrête et profite des terrasses de nos commerces." précise Mohammed Kemih. " On a des espaces de boissons et de restauration. On va également aménager un espace de pique-nique assez rapidement. "

Mohammed Kemih, maire de Vallon-en-Sully © Radio France - Michel Benoit

On estime qu'un randonneur à vélo dépense en moyenne 80 euros par jour (y compris le budget réservé à l'hébergement, jusqu'à 120 euros pour les touristes étrangers). Reste également à faire la jonction à l'ouest, avec le Loir-et-Cher : " C'est en cours " détaille Véronique Fenoll. " Ce sera bien avancé pour cet été, après Vierzon vers Thénioux et Mery-sur-Cher. Ensuite, le Loir-et-Cher prendra le relais. Cela avance, même si le chantier n'a pas encore vraiment démarré. L'objectif, c'est d'aller jusqu'à Tours ! " Tours où les cyclistes pourront rejoindre la Loire à Vélo.