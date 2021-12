Valognes : premiers coups de pelleteuses pour le centre aquatique

Il a fallu être patient et rajouter 2,6 millions d'euros au budget initial mais le projet de centre aquatique de Valognes est bel et bien parti : les premiers coup de pelleteuses ont été donnés ce mercredi 15 décembre dans la zone industrielle du grand Saint-Lin. Le projet était sur la table depuis plus de 10 ans et la fermeture de la piscine de Valognes, la plus ancienne du département, qui avait été inaugurée en 1953.

L'agglomération du Cotentin a repris et porté le projet, financé aussi avec le soutien du Département et de la Région. Le budget a grimpé de 13 millions HT à 19 millions TTC, en raison notamment d'une enveloppe financière mal évoluée au départ et de la flambée des coûts des matériaux.

Un chantier qui doit durer 2 ans

Le futur équipement comprendra un bassin intérieur et extérieur de 25 mètres carrés chacun, un espace détente également, et une "plage". Avec un maximum de confort pour les visiteurs explique Thomas BERNARD est l'architecte du projet " le bâtiment sera de plain-pied , très ouvert sur l'extérieur, avec une plage minérale pour profiter des beaux jours. "

L'idée est de bénéficier dans les bassins d'une très grande lumière naturelle. C'est un bâtiment pensé pour le confort lumineux et acoustique. Thomas BERNARD, architecte

Thomas Bernard, l'architecte du projet montre les plans du futur centre aquatique de Valognes aux élus © Radio France - Jacqueline FARDEL

Les scolaires qui devraient largement bénéficier du nouvel équipement. Il y avait un vrai besoin pour l'apprentissage de la natation notamment pour les collégiens dans tout l'est du Cotentin et le bâtiment a aussi été conçu pour les recevoir, avec la moitié des vestiaires s adaptés au groupe. Le futur équipement pourra recevoir 3 classes en même temps.

Le bâtiment se veut aussi éco responsable avec des bassins chauffés grâce à une chaudière à bois.

Premiers coups de pelleteuses pour le chantier du futur centre aquatique qui doit ouvrir dans 2 ans © Radio France - Jacqueline FARDEL

Un projet structurant pour tout le Cotentin

Au delà du centre aquatique, c'est tout un quartier et une ville qui vont changer de visages explique Jacques Coquelin, le maire de Valognes. " Il y a d'autres aménagement prévus sur le site, un groupe scolaire va s'installer là et les futurs locaux du SDIS, le centre de secours, ça va être un véritable changement du territoire de la ville de Valognes."

C'est un immense projet qui va changer la figure du Cotentin et de la ville. Jacques COQUELIN, maire de Valognes

Les horaires du futur centre aquatique n'ont pas encore été déterminés.