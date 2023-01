VALRÉAS EN 5 JOURS ET 5 REPORTAGES

LE SCULPTEUR DAVIDE GALBIATI VIT ET CRÉE À VALRÉAS !

Davide Galbiati dans son atelier de Valréas © Radio France - Philippe GARCIA

La ville de Valréas compte un éminent sculpteur à l’aura internationale : Davide Galbiati. À travers l’artiste sculpteur du bois, du béton et de la terre, on fait mine de rien un voyage fascinant entre le corps et l’esprit !

L'artiste reçoit régulièrement dans son atelier le visiteur curieux ou ceux qui, en stage, souhaitent perfectionner leur technique. Dans le grand atelier lumineux qui donne sur son jardin privé, une immense statue anguleuse qui tient dans ses mains une graine, des créations en cours, de nombreuses petites études de l’artiste réalisées plus tard ou pas, à l’échelle réelle du projet imaginé. Les visages et les corps sont la plupart du temps précis dans leurs traits, auréolés ou de coiffes extravagantes qui peuvent rappeler certaines époques de l’histoire humaine, ou fantastiques.

Davide Galbiati aime partager son expérience de sculpteur avec le visiteur curieux. © Radio France - Philippe GARCIA

Davide Galbiati donnera des cours sur trois jours auprès d'une douzaine de stagiaires, au Préau des arts de Nyons au printemps prochain. L’artiste aime confronter son travail au regard des amateurs avec qui il échange très facilement. D’ailleurs, il est possible de le rencontrer sur rdv, très facilement !

Davide Galbiati , un artiste exceptionnel vient d’être nommé Président de la section sculpture la Société Nationale des Beaux Arts de Paris ! En charge de la sélection des sculpteurs pour les prochaines expositions.

contact@davidegalbiati.com / Tél 06 95 09 44 39

LE RENOUVEAU COMMERCIAL DU CENTRE-VILLE DE VALRÉAS

Brice CHEVALIER est le manager de centre-ville de valréas. © Radio France - Philippe Garcia

Valréas connaît comme souvent, une désertification commerciale de son centre-ville. Enfin ça, c’était avant !

Puisque la municipalité a embauché un manager de centre-ville et c’est un local : Brice Chevalier. Son rôle complexe, avec la municipalité, attirer les commerces de toute nature. Parmi les derniers : deux nouveaux cavistes, des restaurants, ADN France Services, des artisans de la déco, des spécialistes de la beauté et du massage. Et j’en passe. Rendez-vous sur le marché du mercredi avec le manager de centre-ville de Valréas…

"Chai Marine" est un des nouveaux commerces installés dans le centre de Valréas © Radio France - Philippe Garcia

Un renouveau assez impressionnant je trouve, du commerce de centre-ville de Valréas, avec embellissement, le déplacement du bureau de poste ; Des changements positifs pour la ville et le moral des habitants de la ville, à condition de jouer le jeu du commerce local.

K Fée Yé s'est installé rue Saint Antoine (torréfaction et biscuiterie) © Radio France - Philippe Garcia

Le centre-ville de Valréas s'organise autour du beau château de Simiane (l’hôtel de ville) où a résidé Pauline de Simiane la petite fille de Madame de Sévigné !