Vandoeuvre-lès-Nancy : tous les spectacles à 1€ pour les étudiants au Centre culturel André Malraux

Le directeur du Centre culturel André Malraux (CCAM) à Vandœuvre-lès-Nancy l'a annoncé ce vendredi matin en direct sur France Bleu Lorraine : l'entrée à tous les spectacles de la scène nationale sera à 1€ pour les étudiants jusqu'à la fin de l'année 2021.

Olivier Perry a évoqué sa joie de retrouver le public. "Une partie du public attendait derrière la porte, à peine on a commencé à annoncer les dates." Mais le directeur se dit alerté aussi par la situation des étudiants. "On en a beaucoup parlé avec nos partenaires publics. Les étudiants n'ont plus les moyens d'aller au théâtre et en concertation avec la métropole du Grand Nancy et la ville de Vandœuvre, on a décidé que les tarifs étudiants au CCAM, ce serait 1€."

On pense que c'est vraiment important qu'une partie de la population, notamment les étudiants qui ont énormément souffert et qui continuent de souffrir de cette crise d'un point de vue social et psychologique, ne soient pas les oubliés de cette réouverture - Olivier Perry

Des tarifs qui seront appliqués jusqu'en décembre. "On fera le point après", précise le directeur.