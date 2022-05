Vanessa Paradis à Orléans, l'un des temps forts de la prochaine saison du CADO

"Il est temps de ressortir" clame Christophe Lidon, le directeur artistique du Cado, le centre de création d'Orléans, dans son éditorial, sur le catalogue de la saison 2022-2023 et présenté ce mardi 17 mai aux spectateurs du Théâtre d'Orléans.

Le mot d'ordre, c'est donc le plaisir, à travers les six spectacles présentés à partir de septembre 2022. Nul doute que l'événement le plus attendu de la saison, c'est la venue à Orléans de Vanessa Paradis, pour la pièce "Maman" que Samuel Benchetrit a écrite pour elle et qu'il met en scène.

On verra aussi cette saison Richard Anconina dans "Coupable", du 6 au 12 décembre 2022. Il s'agit d'un polar danois, inspiré d'un film danois de Den Skyldige et adapté pour la scène. Deux îcones du cinéma (et de la chanson pour Vanessa paradis), qui passent au théâtre, et qui y brillent, littéralement.

Les spectacles du CADO, saison 2022-2023 :