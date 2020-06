Vanessa Paradis, présidente du jury du Festival américain de Deauville

Après Catherine Deneuve l'an dernier, c'est Vanessa Paradis qui foulera cette année le tapis rouge de Deauville, entourée des membres du grand jury du festival du cinéma américain. "Il y avait 1001 raisons de la convier, explique le directeur du festival Bruno Barde. Son ascension aussi précoce que durable, ses terrains d’expression variés - la chanson, le cinéma, la mode – son parcours de femme généreuse, responsable et engagée, sa carrière internationale aux multiples facettes..."

Vanessa Paradis, enfant prodige de la chanson avec Joe Le taxi en 1988, a sorti depuis sept albums et remporté trois victoires de la Musique, en français ou en anglais. Serge Gainsbourg, Matthieu Chedid, Alain Bashung, Étienne Roda-Gil ou encore Lenny Kravitz ont composé pour elle.

Elle a démarré au cinéma dans Noce blanche de Jean-Claude Brisseau, film pour lequel elle reçoit le César du meilleur espoir féminin et le Prix Romy Schneider. Depuis, quelque 30 réalisateurs ont fait appel à elle, comme Patrice Leconte, Yann Gonzalez, Jean-Marc Vallée, John Turturro, Jean Becker, Sharunas Bartas ou encore Samuel Benchetrit. En 2015, elle a été membre du jury au Festival de Cannes sous la présidence de Georges Miller.

C'est donc elle qui va présider le jury du Festival du cinéma américain de Deauville cette année, pour une édition 2020 qui sera forcément impactée par la crise du Covid-19 mais dont on ne connait pas encore les contours. Côté people, elle ne croisera donc pas son ex-mari, Johnny Deep, qui est venu à Deauville l'an dernier et a effectué une des plus longues séances de dédicaces et de selfies de l'histoire du festival.