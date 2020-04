Vannes : Cluster TV Vannes, la page Facebook qui fait rire les confinés

"Quand nos spectacles ont été annulés en mars, on a quand même joué dans des salles vides, tout était diffusé en ligne. Avec le confinement on a eu envie de continuer à jouer, alors on a complètement basculé sur internet". Faber Rice, comédien vannetais (Morbihan) et son compère Yohann Delaunay, ont démarré la page Facebook Cluster TV Vannes dès le 14 mars dernier. Un mois et demi plus tard, quelque 3 350 internautes ont rejoint ce rendez-vous quotidien où l'humour et la dérision sont les maîtres-mots.

Des vidéos humoristiques sur un thème imposé

Chaque jour plusieurs comédiens publient des vidéos humoristiques, des sketchs, ou encore des reprises de chanson françaises bien connues. Si les contributeurs réguliers sont des comédiens, les internautes eux, profitent de l'imagination et de la création des artistes quotidiennement.

Chaque vidéo est en lien avec un thème :"_Pour le premier thème, il fallait placer "nous sommes en guerre" en référence au discours d'Emmanuel Macron et avoir un rouleau de papier toilette à l'écran_. Le deuxième, c'était les mille et une façons de communiquer avec ses voisins", raconte Faber Rice. Dernièrement, le challenge 12 "en chanson" invitait les comédiens à reprendre des titres connus en modifiant les paroles.

Ce dimanche 26 avril, Faber Rice va se prêter à l'improvisation avec un défi en direct sur la page facebook Cluster Tv Vannes :"Je donnerai un thème à deux duos tirés au sort qui auront 15 minutes pour faire une video. Les comédiens qui ne seront pas tirés au sort devront réaliser quatre vidéos de 30 secondes sur des thèmes imposés, également en 15 minutes !"

En plus de divertir nombre de bretons, les comédiens morbihannais ont attiré certains de leurs compères de Franche-Comté ! Deux troupes d'improvisateurs de Belfort et de Besançon ont rejoint la page Facebook, donnant naissance à une drôle de guéguerre entre Bretons et Franc-Comtois. Les deux "camps" envisagent même de s'affronter sur des matchs d'improvisation ! Affaire à suivre.