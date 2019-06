Vannes : Dédale, la folie du street art

Vannes, France

Dédale réunit une centaine d'artistes, graffeurs, spécialistes de l'art urbain. C'est un projet mené par l'association l'Art prend la rue.

Le fauteuil repeint par Aphöne © Radio France - François Rivaud

Dédale a investi le bâtiment situé sur le port de Vannes, sur 4 étages, des halls, des couloirs et escaliers. Le public peut visiter le rez-de-chaussée et le premier étage. Près de 50 pièces toutes revues et repeintes.

Un mur d'un ancien bureau repeint par Aphöne © Radio France - François Rivaud

Le batiment de la DDE du Morbihan sera détruit en 2020 pour laisser la place à un projet immobilier. Les oeuvres sont donc éphémères.

Un couloir peint par l'artiste rennais Martin Bineau © Radio France - François Rivaud

Martin Bineau a travaillé un mois à repeindre ce couloir, 10 heures par jour. Il raconte qu'il a "travaillé avec méthode et patience".

Une cage d'escalier revue par Kaz et Ezra © Radio France - François Rivaud

Une tapisserie déchirée, par Joachim Romain © Radio France - François Rivaud

Des élèves de 2 ème année en classe de signalétique et décors graphiques du lycée des métiers d'art Du Guesclin, à Brech, près d'Auray, ont également travaillé sur le projet Dédale.

Il est nécessaire de réserver sur le site internet du projet Dédale pour visiter le rez-de-chaussée et/ou le 1er étage de l'ancienne DDE. C'est gratuit.