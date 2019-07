Vannes, le bal des pompiers festif et solidaire

Vannes, Morbihan, France

C'est l'un des grands événements de l'été à Vannes. "Un événement familial, convivial, festif et populaire", dit Sébastien Quilleré, le président de l'amicale des sapeurs pompiers de Vannes.

A partir de 18 heures, c'est d'abord de la zumba au programme puis du rock celtique.. Et avant le DJ, vers 23 heures, on bascule dans une autre ambiance, "plus boîte de nuit" annoncée par l'arrivée de pompiers derrière les fenêtres... Un son et lumière qui promet d'être chaud !

La cour du collège Jules Simon, transformée © Radio France - François Rivaud

Le bal des pompiers de Vannes est également solidaire. Depuis sa création, 17 500 euros ont été reversés à des associations. Cette année 5 associations sont parrainées, dont les P'tits Doudous de l'hôpital de Vannes et l'Oeuvre des pupilles des sapeurs pompiers. L'entrée du bal est fixée à 3 euros.