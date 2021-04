Vannes : le comédien Lorànt Deutsch est venu tourner "A toute berzingue"

"A toute berzingue", c'est simple si on écoute Lorànt Deutsch : "Le but est de raconter l'histoire des villes de France en courant, à fond la caisse... en cinq minutes... Dire un maximum de choses en un minimum de temps !". Et le résultat est plutôt nerveux, si l'on peut dire. On ne s'embarrasse pas de fioritures. On y voit l'acteur féru d'histoire courir dans les rues, les escaliers, sur les remparts, dans les jardins et entre deux courses s'arrêter pour nous raconter un monument, une anecdote, un événement grave ou le rôle joué par tel ou tel personnage.

Nous avons retrouvé Lorànt Deutsch à Arzon, au bout de la presqu'île de Rhuys. Au pied de la Butte de Jules César, il raconte que le vénérable empereur romain serait venu en l'an 56 avant notre ère, assister à la victoire de sa marine face aux bateaux des Vénètes. La Butte de Jules césar c'est d'abord un tumulus, le tumulus de Tumiac et une tombe découverte au milieu du 19 ème siècle. Et, bien sûr, fidèle à son concept, Lorànt Deutsch, une fois son commentaire terminé, part en courant à l'assaut de la dite butte. Et on verra comme cela, lors de la sortie de la vidéo en juin, l'acteur - historien courir sur le port de Vannes, sur les remparts, près du château de Suscinio à Sarzeau ou le long du Golfe du Morbihan et donc vers le sommet de la Butte de Jules César.

La Butte de César, un des lieux de tournage de la chronique historique de Lorànt Deutsch © Radio France - François Rivaud

Et puis, fierté locale, Vannes et sa région, sont les premiers sites bretons visités par Lorànt Deutsch pour "A toute berzingue". La vidéo doit sortir début juin. L'office de tourisme de l'agglomération de Vannes compte aussi l'exploiter comme vecteur de communication sur les réseaux sociaux.