Vassieux-en-Vercors : une campagne de dons pour installer une cloche sur la chapelle de la Mûre

Vassieux-en-Vercors cherche cloche ! C'est l'appel lancé par la mairie et l'association "Vassieux et son patrimoine" (Vespa). La chapelle de la Mûre, encore consacrée, est en rénovation depuis 2019. Beaucoup de travaux, intérieurs, extérieurs, sur la toiture, ont été effectués. Mais il faut maintenant installer une cloche, disparue pendant la Seconde Guerre mondiale. Le financement participatif devrait permettre de financer l'achat et l'installation de ce clocheton.

Une campagne de financement participatif

La mairie a déjà financé les travaux, obtenue des subventions pour le reste des rénovations. Mais aujourd'hui, il manque 6000 euros pour équiper la chapelle d'une cloche. "L'objectif est de permettre aux visiteurs de trouver un lieu vraiment cohérent et aux Vassivains de retrouver une partie de leur histoire" explique Philippe Tinsonet, membre de l'association Vespa.

Cet habitant, qui s'occupe d'habitude de la rénovation des moulins de Vassieux, espère que la cloche trouvera financements et qu'elle pourra de nouveau sonner : "Non seulement elle va sonner, mais elle va rappeler au bourg que cette chapelle est bien vivante et qu'elle ne demande qu'à être visitée."

Le maire de la commune, Thomas Ottenheimer, espère que les travaux seront finis d'ici l'automne. Il rappelle que la campagne participative ne dure que 30 jours. Vous pouvez donner ici jusqu'à la fin du mois d'avril.