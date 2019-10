Vatan : découvrez comment on confectionne la pantoufle du Berry !

Vatan, France

"Pantoufles du Berry" existe depuis 2011. Pour autant, Michel Rondeleux, Patricia Langlois et Martine Bodin n'en sont pas à leur coup d'essai. Ils ont 20 ans de métier et à la suite de leur licenciement, ils ont décidé de monter une Scop (ils sont donc associés égaux) "par chauvinisme, pour défendre notre savoir-faire, et notre Berry", s'exclame Patricia.

Pour la 2ème année, ils organisaient une foire dans leurs locaux, l'occasion aussi pour eux de montrer comment leurs pantoufles sont confectionnées.

Made in Berry

D'abord, on choisit le tissu et on l'adapte à la forme de la pantoufle. Puis, il faut coller la semelle. Martine Bodin a le coup de main des professionnels : " Pour une charentaise classique, il faut compter maximum 15 minutes de travail, à ce rythme, j'en fais 200 à 250 par jour !".

Avec un tel ratio, difficile de ne pas trouver chausson à son pied. Il existe plusieurs modèles : charentaise, babouche, ballerines, toutes fabriquées dans cette petite entreprise de Vatan : "le seul problème, c'est qu'on n'a plus d'artisans qui filent la laine, on se fournit en Espagne ou en Italie, mais l'assemblage et la création, ça se fait chez nous", défend Patricia Langlois, elle rajoute : "on a plein de modèle, notre devise c'est : "à chacun sa pantoufle !".

Pour garantir ce large choix, Michel Rondeleux veille au grain, c'est lui qui dessine les modèles en vente : "Je trouve mon inspiration partout, dans les magasins, en regardant vos chaussures, vos vêtements, votre manteau, tout m'inspire !"

Comptez 20 à 70 euros pour une paire de pantoufles 100% berrichonnes.