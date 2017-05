Vaucluse : 700 croisiéristes thaïlandais visitent Lourmarin et Roussillon

C'est le premier groupe d'une telle importance dans les rues de Lourmarin et Roussillon : 700 croisiéristes venus de Thaïlande ont visité les deux villages du Luberon ce lundi. Un succès pour les restaurateurs, moins pour les autres commerçants.

Difficile de rater le joli coup de l'Office de Tourisme Luberon-Coeur de Provence, ce lundi : quinze bus et 700 touristes thaïlandais en visite, le même jour, à Roussillon et Lourmarin ! Après un long processus de démarchage en Asie, c'est la première fois qu'autant de croisiéristes profitaient d'une escale dans le port de Marseille pour découvrir les joyaux de Vaucluse. L'opération sera renouvelée, avec un groupe de 500 Thaïlandais lundi prochain, puis des Malaisiens en juillet.

Franck Delahaye, le directeur de l'Office de Tourisme, voudrait que les touristes restent le plus longtemps possible dans chaque village. Copier

"On demande aux tour-opérateurs d'arrêter de faire des visites-zapping de vingt minutes !" - Franck Delahaye, directeur de l'Office de Tourisme Luberon Provence

Huit bus (350 touristes) étaient à Lourmarin le matin. Sept autres l'après-midi. © Radio France - Lauriane Delanoë

Les commerces exceptionnellement ouverts à Lourmarin

L'Office de Tourisme veut ainsi dynamiser l'économie du Luberon. Le directeur, Franck Delahaye, a réussi à convaincre les tour-opérateurs de programmer moins de villages -mais plus de temps- dans leurs excursions. Ainsi, les croisiéristes consommeraient plus dans les restaurants et commerces locaux. A Lourmarin, le lundi est généralement le jour de repos de nombreux commerçants. Mais la plupart des magasins étaient exceptionnellement ouverts pour accueillir au mieux ces Thaïlandais (divisés en deux groupes).

La boutique des Calissons du Roy René a même renforcé ses effectifs, avec quatre salariés au lieu d'un. "C'est l'occasion de faire découvrir notre produit à une nouvelle clientèle" souligne Alexis Bertucat, qui veut que le calisson "voyage." Le responsable de la communication du spécialiste du calisson reconnait cependant que le but était de vendre la destination, plus que les produits. Les nombreux commerces de décoration et d'objets provençaux étaient d'ailleurs vides, ce lundi. Les commerçants observaient les touristes, sur le trottoir devant leur boutique.

"C'est dépaysant! Ils prennent des photos avec nous et avec les passants." - Jean-Marc Annaloro, commerçant à Lourmarin

Les touristes se sont pris en photos devant toutes les boutiques, mais sans y faire d'achats. © Radio France - Lauriane Delanoë

Des selfies dans tout le village

Photos avec les vendeurs, avec les paniers en osier, avec le château... Les croisiéristes ramènent de nombreux souvenirs, mais gratuits ! Les restaurateurs, eux, s'y retrouvent. "J'ai eu une cinquantaine de Thaïlandais", compte Martine Sabagh, du Café de l'Ormeau. "Nous avons une belle carte de spécialités locales, mais ils ont préféré le poulet, les omelettes, les pâtes", sourit la restauratrice. Un succès aussi pour les glaces de son voisin, Michel Bagnol.

"Les jours de semaine, en pré-saison, c'est un vrai plus" - Michel Bagnol, glacier à Lourmarin

Les croisiéristes se sont offert quelques cerises de Vaucluse, avant de remonter dans le bus. Ravis, ils promettent de conseiller à leurs amis de venir découvrir le Luberon.

Les cerises de Vaucluse ont eu un vrai succès, auprès des croisiéristes © Radio France - Lauriane Delanoë