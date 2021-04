"Vax Live" : Selena Gomez invite Jennifer Lopez et les Foo Fighters pour un concert caritatif

Ce sera l’occasion parfaite pour avoir sa dose de musique. Et le casting est digne des plus grands festivals de musique. Selena Gomez, Jennifer Lopez, le Colombien J Balvin, le groupe H.E.R., Foo Fighter, et Eddie Vedder répondent présents.

"Vax Live : The Concert to Reunite the World" est organisé par l'ONG Global Citizen à Los Angeles. Il permettra de récolter des fonds pour le vaccin contre le Covid-19 et sera diffusé en direct sur Youtube, à partir de 2 heures du matin en France, à cause du décalage horaire.

"Si les pays riches continuent de s'accaparer les vaccins, la pandémie progressera et de nouveaux variants de la COVID-19 émergeront" prévient l’ONG.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Il y a un an, Lady Gaga, Paul McCartney, les Rolling Stones ou encore Beyonce participaient à un énorme concert en ligne, “One World : Together at Home” , pour rendre hommage au personnel soignant