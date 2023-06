Veauche : l'Étoile Sportive sort un livre pour ses 100 ans

Les 7 fantastiques. Depuis plus d'un an, sept bénévoles de l'Étoile Sportive de Veauche écrivent un livre en l'honneur de leur club de football . Ils viennent de le sortir pour célébrer les 100 ans du club. Un album de 140 pages avec des histoires, des anecdotes, des images d'époques,... "On a essayé de faire un livre qui parle à tout le monde !", confie Pierre Berger, l'un des auteurs. Une idée "un peu folle", venue du président, Dominique Massacrier "au début, on sait pas trop où on allait", sourit Pierre.

Finalement, après des réunions de travail interminables, le bébé est sorti : "C'est une belle histoire de famille, et comme toute histoire, elle se raconte !"

Des bénévoles ont écrit un livre pour fêter les 100 ans du club de football de Veauche. © Radio France - Marine Clette

Des heures aux archives

Le livre se divise en chapitres, tous tournés autour de l'Étoile : la naissance du club, les bénévoles, les jeunes, la ville,... Au fil des pages on découvre les mots d'anciens joueurs ou d'anciens dirigeants. Le tout agrémenté de photos et d'images, certaines d'époques comme une série de licences qui ouvre le livre : "On a passé des journées et des nuits aux archives, on a sorti plus de 4 000 photos !" lance Pierre.

Par ailleurs, l'équipe a fait appel à une professeur d'art plastique et une graphiste. Au bout de l'épopée littéraire, 1000 exemplaires ont été tirés. L'ouvrage coûte 25 euros.

Retrouvez le livre en images avec la vidéo réalisée par le club

Livre des 100 ans : " Née sous une bonne étoile"